Marken und Agenturen berichten von deutlicher Effizienzsteigerung bei Reporting und Troubleshooting im Kampagnenmanagement

Der Model Context Protocol (MCP) Server der integrierten Werbeplattform Adform verändert grundlegend, wie Agenturen und Werbekunden programmatische Kampagnen steuern und optimieren. Zu den ersten Anwendern des seit Mai laufenden Live-Rollouts gehören internationale Marken sowie Media-Agenturen wie Omnicom Media und Publicis. Die Resonanz nach knapp fünf Monaten ist positiv: Erstanwender vergeben einen Weiterempfehlungsscore von 9,5 von 10 und bewerten den Nutzen des Adform MCP-Servers mit 4 von 5. Das Kampagnen-Reporting ist mit knapp einem Drittel aller Abfragen der häufigste Anwendungsfall.

"KI-Agenten sind nur so leistungsfähig wie die Technologie, mit der sie verbunden sind", kommentiert Jochen Schlosser, Chief Technology Officer bei Adform. "Deshalb haben wir die integrierte Plattform von Adform für externe KI-Agenten geöffnet und stellen über unseren MCP-Server mehr als 800 Funktionen bereit. Seit Jahren verbinden wir Daten, Technologie und Intelligenz mit einem Ziel: Werbung besser zu machen. Unsere Kunden können das nun mit KI nutzen, für schnellere Erkenntnisse, einfachere Abläufe und mehr Spielraum für Innovationen. Das Feedback bestätigt unseren integrierten Ansatz. Wir stehen aber erst am Anfang."

Das Feedback der Erstanwender zeigt, dass der MCP-Server sowohl Aufgaben beschleunigt als auch einen strukturellen Wandel im Betriebsablauf vorantreibt. Weil die Technologie manuelle Verwaltungsarbeit reduziert, können sich die Fachleute auf strategische Fragestellungen konzentrieren. Sie können zum Beispiel in Echtzeit kampagnenübergreifende Daten vergleichen und so komplexe Omnichannel-Herausforderungen, wie CTV-Troubleshooting, direkt vor Ort lösen.

Adrián Falque, Digital Manager bei Avante sagt: "Für unsere Agentur ist das ein echter Gamechanger. Der MCP-Server gehört im Alltag bereits zu den unverzichtbaren Werkzeugen. Früher haben wir Stunden damit verbracht, eine schwach laufende Kampagne zu analysieren. Heute finden wir in wenigen Minuten belastbare Erkenntnisse, für die wir sonst keine Zeit gehabt hätten. Der Zugriff auf Kampagnendaten per Dialog liefert uns genau diese Einblicke. Die Ergebnisse überzeugen uns so sehr, dass wir unsere Zugänge verdreifachen, damit mehr Kolleginnen und Kollegen davon profitieren."

Agenturen heben außerdem hervor, dass der MCP-Server Daten für alle Teams zugänglich macht. Auch Mitarbeitende ohne Spezialkenntnisse können komplexe Auswertungen über einfache Textanfragen abrufen.

Gökberk Ertunç, Head of Data Analytics Programmatic bei Omnicom Media Türkiye betont:"Der Ansatz von Adform, seine Infrastruktur für KI-Agenten zu öffnen, eröffnet Agenturen neue Möglichkeiten. Mit natürlicher Sprache lassen sich Kampagnendaten leichter erschließen. Das macht Daten für unsere Teams zugänglicher und hilft uns, Kampagnen effizienter zu planen und zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen."

Silje Sandsbakk, Performance Manager bei Publicis Norway, hebt vor allem die Zeitersparnis hervor: "Die Vorbereitung unserer Excel-Auswertungen kostet dank des KI-Agenten deutlich weniger Zeit. Der Nutzen geht aber über die reine Geschwindigkeit hinaus. Dass uns die Daten über den KI-Agenten jederzeit zur Verfügung stehen, bedeutet, dass wir weniger Zeit für die Aufbereitung der Zahlen brauchen und mehr Zeit, um tatsächlich mit ihnen zu arbeiten. Außerdem schätzen wir die Flexibilität sehr. Wir entscheiden selbst, wo die KI die Hauptarbeit übernehmen soll und wo wir lieber die Kontrolle behalten."

Bereits am 13. Mai 2026 öffnete Adform seine gesamte integrierte Werbeplattform FLOW über das Model Context Protokoll (MCP) für KI-Tools wie Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot. Werbetreibende und Agenturen können auf diesem Weg mit den KI-Agenten ihrer Wahl mehr als 800 Funktionen nutzen und direkt per Prompt Kampagnen planen, im laufenden Betrieb optimieren und kanalübergreifend auswerten, ohne zwischen verschiedenen Oberflächen wechseln zu müssen. Die verfügbaren Funktionen decken den gesamten Kampagnen-Lebenszyklus ab. (mehr Informationen)

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Jochen Schlosser, Chief Technology Officer bei Adform (Bild: Adform)

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Adform ist eine leistungsstarke und sichere Media-Buying-Plattform, die seit mehr als 20 Jahren für exzellenten Service und zukunftsweisende Technologie steht. Adform unterstützt führende Marken, Agenturen und Publisher weltweit dabei, digitale Werbung effizient zu planen, einzukaufen und zu vermarkten. Mit Augmented Intelligence und einer branchenführenden Identity-Lösung hat das Unternehmen konsequent neue Maßstäbe in der digitalen Werbung gesetzt.

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