DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat im Streit über ihre Marktmacht beim Verkauf von Zugtickets einen juristischen Teilerfolg erzielt. Das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf entschied, dass die Bahn nicht zur Zahlung einer Provision "für die Vermittlung von Fahrkarten sowie die Buchungs- und Zahlungsabwicklung" verpflichtet werden kann, und hob damit eine Entscheidung des Bundeskartellamts auf. Das OLG hob hervor, dass die Bahn bereits eine Vermittlungsprovision zahle.

Der bundeseigene Konzern begrüßte den Beschluss zur Provisionspflicht. Das Urteil stärke "die unternehmerische Freiheit aller Eisenbahnunternehmen." Das Kartellamt wiederum erklärte, maßgeblich für die Gerichtsentscheidung sei gewesen, "dass die Bahn schon von sich aus solche Provisionen zahlt und das Gericht Zweifel an der vom Amt festgelegten Höhe hatte". Grundsätzlich sei das Urteil eine sehr gute Nachricht für das "Angebot von neuartigen Mobilitätsleistungen, die für Kunden, die von A nach B wollen, die Angebote verschiedener Verkehrsmittel und Anbieter vergleichbar machen wollen".

Die Buchungsplattform Omio, die große Hoffnung in das Urteil gesetzt hatte, zeigte sich enttäuscht.

Bahn bekommt bald selbst Provision



Hintergrund des Urteils ist ein jahrelanger Streit zwischen der Deutschen Bahn und konkurrierenden Vertriebsplattformen wie Omio oder Trainline. Mitte 2023 entschied das Kartellamt, dass die Bahn ihre Marktmacht im Wettbewerb mit den anderen Ticketanbietern missbrauche. Das Kartellamt forderte die Bahn auf, ihre Verträge mit den Wettbewerbern nachzubessern.

Der Konzern reichte daraufhin einen Eilantrag beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein - scheiterte jedoch in Teilen. Mit neuen Verträgen räumte die Bahn einige Kritikpunkte aus. Neuverträge enthalten etwa keine Werbeverbote mehr und die Plattformen dürfen in der Regel Rabatte auf Fahrkarten gewähren.

Die Bahn erhält künftig übrigens selbst Provision für den Verkauf von Tickets. Das bundeseigene Unternehmen und ihr Konkurrent Flix kündigten am Mittwoch an, dass Fahrkarten für Flixtrains schon bald auch auf den DB-Plattformen erhältlich sind. Die Bahn erhält dafür eine marktübliche Vermittlungsgebühr./wim/DP/stk