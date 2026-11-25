Mitteilung der Circus SE: Circus startet in UK; Meta führt CA-1 in London einCircus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer und Entwickler von KI-Robotik für autonome Mahlzeitenproduktion, liefert ihr erstes CA-1 System nach Großbritannien, in das Londoner Büro von Meta (NASDAQ: META). Gut ein Jahr nach dem initialen Launch des CA-1 im Münchner Büro von Meta weitet Circus die Kundenbeziehung mit Meta, einem seiner ersten Unternehmenskunden, von Deutschland auf Großbritannien aus. ...

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