Veränderungen an der Spitze der ALH Gruppe: Christoph Bohn, der seit 2018 den Vorstandsvorsitz innehat, tritt Ende Juni 2027 seinen Ruhestand an. Die ALH Gruppe hat nun bekannt gegeben, wer Bohns Nachfolger wird. Die ALH Gruppe bekommt ab Juli 2027 einen neuen Vorstandschef. Die Aufsichtsräte der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Hallesche Krankenversicherung a.G. und der Alte Leipziger Holding AG haben Alexander Mayer mit Wirkung zum 01.07.2027 zum Vorsitzenden der jeweiligen Vorstände ...

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