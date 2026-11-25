Der weltgrößte Auftragsfertiger erwartet keine Abschwächung der Nachfrage und plant ein milliardenschweres Werk in Texas. Für Wedbush ist das ein gutes Zeichen für die gesamte Lieferkette. Doch das Projekt hat ein Problem. Wedbush liest aus den Expansionsplänen von TSMC ein starkes Signal für die ganze Chipbranche. Kein Zulieferer habe einen besseren Blick auf die Endnachfrage als der weltgrößte Auftragsfertiger, schreibt Analyst Matt Bryson an seine Kunden. Dass TSMC keine Abschwächung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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