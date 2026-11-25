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Die KI-Panik verhilft dem Anleihemarkt zu einer Erholung, die Marktzinsen sinken. Das beflügelt die Aktie von Vonovia, bei der es jetzt endlich zu einem Kaufsignal gekommen ist.

Vonovia-Aktie: Erst nur Verluste, jetzt plötzlich ein Kaufsignal!

Monatelang kannten die Anteile von Immobilienwerten, allen voran dem deutschen Branchenprimus Vonovia, nur eine Richtung, und zwar steil nach unten. Ursache waren hierfür vor allem die stark steigenden Anleiherenditen. Die Explosion der Energiepreise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg treibt Notenbanken weltweit vor sich her. Nach aktueller Einschätzung des Marktes dürfte die Fed ihre Zinsen auch im Dezember und Januar anheben. Für zusätzlichen Gegenwind sorgt der überraschend deutliche Wahlsieg der Linkspartei in Berlin. Plötzlich rücken die Vergesellschaftungspläne in den Bereich des Möglichen.

Doch ausgerechnet jetzt, wo die Sorgen bezüglich KI auf den Gesamtmarkt überzugreifen drohen, beweisen die Anteile von Vonovia und seiner Mitbewerber bemerkenswerte relative Stärke. Der Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten sorgt für eine Flucht in sichere Häfen, davon profitieren vor allem Staatsanleihen, wodurch die Marktzinsen zuletzt deutlich von ihren Mehrjahreshochs zurückgekommen sind. Das bedeutet ein verbessertes Marktumfeld für Immobilienaktien. Im Fall von Vonovia durfte zur jüngsten Erholung außerdem beigetragen haben, dass CEO Luka Mucic den Dialog mit den Linken in Berlin sucht und sich offen für Lösungen der Immobilienkrise zeigt.

In einem auch am Mittwoch stark verunsicherten Handelsumfeld beweisen Vonovia und Co. erneut relative Stärke. Ihre Aktien sind an den Spitzen deutscher Marktbarometer zu finden. Dank Kursgewinnen von rund 3 Prozent hellt sich die Lage beim Branchenprimus sogar so weit auf, dass hier jetzt ein frisches Kaufsignal vorliegt.

Sprung über die 50-Tage-Linie signalisiert weitere Entspannung

Übergeordnet befindet sich die Vonovia-Aktie noch klar in einem Abwärtstrend. Der wurde in den vergangenen 18 Monaten durch einen Trendkanal mit einer Breite von etwa 4 Euro bestimmt. Zwischenzeitliche Ausbruchsversuche, insbesondere der im Februar/März, blieben ohne langfristige Folgen. Auch das vor wenigen Wochen noch markierte Mehrjahrestief, eigentlich ein Verkaufssignal, führte bislang nicht zu einer weiteren Beschleunigung des Abwärtstrends. Stattdessen startete sogar eine Erholungsbewegung.

Die geht nicht allein auf das Konto der Entspannung am Anleihemarkt, sondern hat auch technische Gründe. In den Indikatoren RSI und MACD liegen schon seit längerer Zeit gegen den Trend der Aktie gerichtete Aufwärtstrends vor. Solche bullishen Divergenzen stehen üblicherweise am Anfang von Erholungs- und Trendwendebewegungen. Ergänzend kommt hinzu, dass die Vonovia-Aktie insbesondere im September und Oktober mit Blick auf den RSI überverkauft war. Das reduzierte das Risiko weiterer Verluste und machte eine Gegenbewegung zunehmend wahrscheinlich.

Diese führte zunächst zurück in den Abwärtstrendkanal und dann weiter an die 50-Tage-Linie. Hier hielt sich die Aktie in den vergangenen 2 Wochen auf, allerdings ohne dass ihr ein Ausbruch darüber gelungen wäre. Das hat sich mit dem Handel zur Wochenmitten geändert. Dank der Kursgewinne von rund 3 Prozent klettert Vonovia technisch überzeugend über ihren 50-Tage-Durchschnitt. Das bedeutet ein erstes prozyklisches Kaufsignal.

20-Euro-Marke rückt jetzt ins Visier der Käuferinnen und Käufer

Begleitet wird diesen von weiteren Verbesserungen in den technischen Indikatoren. Der RSI wechselt vom neutralen in den Stärke-Bereich, während der MACD sein Vorzeichen gewechselt hat und über die Nulllinie geklettert ist. Das bedeutet den Beginn eines neuen, technisch bestätigten Aufwärtstrends - und lässt jetzt mit einiger Berechtigung auf weitere Erholungsgewinne hoffen. Platz hat die Aktie gegenwärtig ohne nennenswerte Widerstände bis 20 Euro. Das bedeutet ein initiales Aufwärtspotenzial von knapp 14 Prozent.

Sollte der bei 20 Euro gelegene Widerstandsbereich überwunden werden, würde das einen ersten großen Schritt in Richtung dauerhafter Trendwende markieren. Für eine solche gälte es aber auch die 200-Tage-Linie bei rund 21 Euro zurückzuerobern. Zur Unterseite sollte die 50-Tage-Linie jetzt für Sicherheit sorgen, andernfalls dürften die Käuferinnen und Käufer die Abwärtstrendunterkante nochmal ins Spiel bringen. Eine klare Verkaufsposition wäre Vonovia vor allem im Fall neuer Mehrjahrestiefs und einem Kurs unter 15,27 Euro, wo es gemeinsam mit einem weiteren Tief im März 2023 zu einem Doppelboden gekommen ist.

Fazit: Erholungschance ja, aber die besseren Aussichten sind anderswo zu finden

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von 8,3 und für 2027 von 10,4 zu Buche. Das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen 7 Jahre. Angesichts der hohen Verschuldung von netto fast 40 Milliarden Euro wird Vonovia beim EV/EBITDA-Verhältnis zu 18,7 und 17,9 gehandelt. Das liegt über dem Mittelwert der Branche von 16,3. Zugleich ist der Verschuldungsgrad mit dem 13,6-Fachen des EBITDA überdurchschnittlich hoch. Daher geht es in Ordnung, dass die Aktie mit einem Buchwert von 0,47 gehandelt wird, was weit unter dem Wert der Vergleichsgruppe liegt.

Technisch spricht jetzt einiges für eine anhaltende Kurserholung, auch die Dividendenrendite von über 7 Prozent ist ohne jede Frage attraktiv. Die aussichtsreicheren und gleichzeitig weniger riskanten Gesamtpakete mit geringerer Verschuldung sind gegenwärtig im deutschen Immobilienbereich aber in LEG Immobilien und bei US-Aktien in Realty Income und EPR Properties zu finden.

Gastautor: Max Gross

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