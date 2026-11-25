Söll (ots) -Barrierefreie Gondelbahn Hohe Salve mit Sternbildern, neue Piste in Hopfgarten-Itter, Kükennest in Söll, Gold Award, SkiWelt SkiGarantie und FamilienSkiWochen für GroßelternDie SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental startet am 5. und 6. Dezember 2026 in den Winter und hat dafür über 13 Millionen Euro investiert. Kinder und Jugendliche (Jahrgang 2008 und jünger) fahren an beiden Tagen gratis, Erwachsene im kostenlosen SkiWelt Club zahlen 59,50 \ua792 für einen Tag und 118 \ua792 für 2 Tage. Die SkiGarantie sichert täglich Skigenuss von Anfang Dezember bis Ende März.Gondelbahn Hohe Salve mit Sternbildern: Die modernisierte 8er-Gondelbahn der SkiWelt Söll startet in ihre erste Saison. Jede Panoramakabine ist einem eigenen Sternbild gewidmet. Barrierefreie Einstiege und ein neuer Lift zum Gipfel machen die Hohe Salve ideal für Familien mit Kinderwagen und Gäste mit eingeschränkter Mobilität.Neue Piste und Speichersee: In der SkiWelt Hopfgarten-Itter wartet eine neue Piste an der Hohen Salve. Gemeinsam mit dem Speichersee Hohe Salve II ist sie das größte Projekt des Jahres. Dazu kommen bessere Beschneiung, Pistenoptimierungen in Westendorf und Ellmau sowie eine neue Höhenloipe in Brixen.Neue Familienerlebnisse: In Söll öffnet das neu inszenierte Kükennest, ein Indoor-Themenspielplatz mit Holzeierbahn und betreutem Eiermalen. Das SkiKino in der "Hexerei" spielt auch Freitag bis Sonntag ab Mittag. In Ellmau entsteht eine frei zugängliche Malhütte.Neue Tickets: Bei den FamilienSkiWochen (5.-18.12.2026 und 13.-29.3.2027) können erstmals auch Großeltern ihre Enkel gratis mitnehmen: Kauft ein Eltern- oder Großelternteil einen Skipass ab 3 Tagen, fahren Kinder bis 15 frei.Auszeichnungen und Nachhaltigkeit: Für ihr Umweltengagement erhielt die SkiWelt im November 2026 den "Gold Magellan Award" des US-Fachmediums Travel Weekly. Neu sind eine Photovoltaikanlage auf der Jochbahn in Brixen und 30 neue E-Ladestationen in Ellmau und Scheffau.Ausblick Winter 2027/28: In Brixen entsteht die neue 10er-Panorama-Gondelbahn Hochbrixen mit Bergrestaurant (Investition: rund 38 Millionen Euro). Die Eröffnung im Dezember 2027 erfolgt pünktlich zur Jubiläumssaison "50 Jahre SkiWelt".Vollständiger Pressetext Artikel "Neuigkeiten aus der SkiWelt - Winter 2026/27" (https://media.skiwelt.at/de/neuigkeiten-winter202627.html)Pressekontakt:SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbHJohanna FischbacherTelefon: +43 5333 400-15E-Mail: presse@skiwelt.atWebsite: https://media.skiwelt.atOriginal-Content von: SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174898/6397976