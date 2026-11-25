© Foto: PexelsPeter Brandt nennt eine konkrete Kursmarke, deren Unterschreiten Ethereum auf unter 500 US-Dollar abstürzen lassen könnte. Ein anderer Analyst erwartet dagegen eine Rallye.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: PexelsPeter Brandt nennt eine konkrete Kursmarke, deren Unterschreiten Ethereum auf unter 500 US-Dollar abstürzen lassen könnte. Ein anderer Analyst erwartet dagegen eine Rallye.Den vollständigen Artikel lesen
Der US-Trader Peter Brandt warnt vor einem möglichen Kurssturz von Ethereum um rund 70 Prozent auf unter 500 US-Dollar, sollte die Unterstützung bei 1.383 US-Dollar fallen. Er begründet diese negative Prognose mit einem mehrjährigen Dreiecksmuster. Im Gegensatz dazu erwartet ein anderer Analyst eine kurzfristige Erholung des Kurses um mehr als 20 Prozent.