Nürnberg (ots) -- Männer mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) stehen häufig vor komplexen Therapieentscheidungen- Novartis Pharma GmbH erweitert derzeit die Patientenwebseite und stellt ergänzende Informationsmaterialien zur Verfügung- Informierte Entscheidungen entstehen im Austausch zwischen Patient*innen und BehandlungsteamDer Movember lenkt jedes Jahr den Blick auf Männergesundheit und die Bedeutung von Aufklärung rund um Prostatakrebs. Er ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland: Im Jahr 2023 wurden rund 79.600 Neuerkrankungen registriert. [1] Statistisch erhält etwa jeder siebte Mann im Laufe seines Lebens diese Diagnose. [1] Bei 33% der Männer wird die Diagnose erst in weiter fortgeschrittenen Stadien festgestellt [1] - wenn z.B. bereits Knochenmetastasen vorliegen und Schmerzen verursachen. Für sie und ihre Angehörigen bleiben auch nach dem Movember viele Fragen. Um die Orientierung zu erleichtern, erweitert die Novartis Pharma GmbH derzeit ihre Patientenwebseite und stellt ergänzende Informationsmaterialien zur Verfügung.Wenn der Krebs fortschreitet, entsteht eine neue GesprächssituationVon einem metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) sprechen Fachleute, wenn der Krebs bereits Metastasen gebildet hat und trotz Hormontherapie weiter fortschreitet. [2] Diese Nachricht ist für Betroffene und Angehörige oft ein Schock. Eine Heilung ist bei metastasierter Erkrankung in der Regel nicht mehr möglich; es gibt jedoch Behandlungsmöglichkeiten, die das Tumorwachstum möglichst lange kontrollieren, Beschwerden lindern und die Lebensqualität erhalten sollen. [2]Für Betroffene entstehen damit oft Fragen und neue Gesprächssituationen: Was bedeutet "fortgeschrittener Prostatakrebs"? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und was unterscheidet sie? Welche Fragen sollte ich beim nächsten Termin mit meinem Behandlungsteam ansprechen?Hilfe und Unterstützung bei der Vorbereitung auf das ArztgesprächDie Informationslage für Betroffene kann herausfordernd sein: Unterschiedliche Therapieansätze, medizinische Fachbegriffe und eine Vielzahl an Informationsangeboten erschweren häufig die Orientierung. Umso wichtiger sind fundierte und gleichzeitig leicht verständliche Informationen. Sie sollen helfen, die Erkrankung und mögliche Behandlungsansätze besser zu verstehen und Gespräche mit dem Behandlungsteam vorzubereiten, um gemeinsam mit dem*der behandelnden Ärzt*in fundierte Therapieentscheidungen treffen zu können.Die Webseite www.leben-mit-prostatakrebs.de sowie eine begleitende Broschüre (https://www.leben-mit-prostatakrebs.de/behandlung?utm_source=nvs-corpcomms&utm_medium=ots-mitteilung&utm_campaign=2026-11-movember) sollen dabei unterstützen, das Arztgespräch vorzubereiten und die individuelle Behandlung besser zu verstehen. Sie bieten einen Überblick über das Krankheitsbild, aktuelle Therapieoptionen und wichtige Fragen für das Arztgespräch sowie unterstützende Informationen zu Partnerschaft, Selbsthilfe, Sozialleistungen und weiteren Themen. Die Angebote richten sich an Betroffene und ihre Angehörigen. Sie ergänzen das persönliche Gespräch mit den behandelnden Ärzt*innen, ersetzen es jedoch nicht.Gemeinsam entscheiden: Patient und Behandlungsteam an einem TischWelche Behandlung infrage kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. [3] Dazu zählen das Stadium und die Aggressivität der Erkrankung, das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand, die persönliche und familiäre Krankengeschichte, Beschwerden wie Knochenschmerzen sowie mögliche Nebenwirkungen und Vorbehandlungen. Neben dem Krankheitsverlauf spielen auch individuelle Wünsche, Lebensumstände und Prioritäten der Betroffenen eine wichtige Rolle.Deshalb sollten Patient und ärztliches Behandlungsteam die Entscheidung für eine Therapie gemeinsam treffen ("Shared Decision Making"). Ärzt*innen bringen dabei medizinisches Wissen und Empfehlungen ein, Betroffene ihre persönliche Sicht. Die zentrale Frage lautet: Was ist mir wichtig? Dazu gehört zum Beispiel, welche Nebenwirkungen nicht infrage kommen, wer im Alltag unterstützen kann oder was Sorgen bereitet. Betroffene müssen dafür keine medizinischen Experten werden und können selbst entscheiden, wie stark sie sich einbringen möchten. Eine gemeinsame Entscheidung kann das Verständnis für die Behandlung verbessern und das Vertrauen in den gemeinsamen Weg stärken.Antworten und Orientierung finden: Diese Behandlungsoptionen gibt esDie Behandlung des mCRPC zielt darauf ab, das Tumorwachstum möglichst lange zu kontrollieren und die Lebensqualität zu erhalten. [3] Je nach Krankheitsverlauf und Vorbehandlungen können Therapien wie die Chemotherapie [4] und die Strahlentherapie [3,5] Teil des Behandlungskonzepts sein. Bei Betroffenen mit bestimmten genetischen Veränderungen, etwa im BRCA1- oder BRCA2-Gen, können zielgerichtete PARP (Poly[-Adenosindiphosphat-Ribose]-Polymerase)-Hemmer infrage kommen. Vor einer solchen Therapie kann eine genetische Untersuchung des Tumors sinnvoll sein. [6]Auch nuklearmedizinische Verfahren können geprüft werden: Die Radioligandentherapie bindet ein radioaktives Medikament gezielt an Prostatakrebszellen. Nach der Bindung und Aufnahme ins Zellinnere kann es die Tumorzellen durch Strahlung "von innen" schädigen. [7] Die Radionuklidtherapie kann insbesondere bei Knochenmetastasen eingesetzt werden, welche häufig bei fortgeschrittenem Prostatakrebs auftreten und schmerzhaft sein können. Sie kann gezielt Krebszellen in den Knochen schädigen und so helfen, Schmerzen und Komplikationen wie Knochenbrüche hinauszuzögern. [8]Nach dem Movember: Das Gespräch über Männergesundheit geht weiterViele Schnurrbärte, die im Movember auf Männergesundheit aufmerksam gemacht haben, verschwinden im Dezember wieder. Das Gespräch darüber sollte jedoch weitergehen. Für Betroffene und Angehörige bedeutet das vor allem: offen miteinander sprechen, Fragen für den nächsten Arzttermin vorbereiten und sich ehrlich mit dem Behandlungsteam austauschen. Und für alle anderen Männer gilt: Wer sich Gedanken zur Früherkennung von Prostatakrebs macht, sollte sie mit Ihrem*Ihrer Hausärzt*in oder einem*einer Urolog*in besprechen. Gemeinsam lässt sich klären, welches Vorgehen zur persönlichen Situation passt.Über NovartisNovartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis über 2.600 Mitarbeitende (HC) an sechs Standorten.Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de/ und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis-deutschland/?viewAsMember=true) und YouTube (https://www.youtube.com/@NovartisDE) in Verbindung.Referenzen1. Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut: Prostatakrebs (Prostatakarzinom), ICD-10 C61. Daten für 2023. Verfügbar unter: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Prostatakrebs/prostatakrebs_node.html. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.2. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Prostatakarzinom, Langfassung Version 8.1, August 2025, AWMF-Registernummer 043-022OL.3. Leitlinienprogramm Onkologie. Patientenleitlinie Prostatakrebs II - Lokal fortgeschrittenes und metastasiertes Prostatakarzinom, 4. Auflage, 2018. Verfügbar unter: https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/patientenleitlinien/prostatakrebs. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.4. Prostatahilfe Deutschland. Chemotherapie bei Prostatakrebs - für wen? Verfügbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/chemotherapie-prostatakrebs. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.5. Prostatahilfe Deutschland. Brachytherapie bei Prostatakrebs: Bestrahlung von innen. Verfügbar unter: https://www.prostata-hilfe-deutschland.de/prostata-news/brachytherapie-bei-prostatakrebs-bestrahlung-von-innen. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.6. Gesundheitsinformation.de. Olaparib bei fortgeschrittenem Prostatakrebs. Verfügbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/olaparib-lynparza-bei-fortgeschrittenem-prostatakrebs.html. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.7. Klinikum der Universität München. Therapie von metastasierten Prostata-Tumoren mit Lu-177-DKFZ-617. Verfügbar unter: http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Klinik-und-Poliklinik-fuer-Nuklearmedizin/de/therapiestation/Therapie-von-boesartigen-Prostataerkrankungen/PSMA/index.html. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.8. UKS, Nuklearmedizin. Radionuklidtherapie in der Klinik für Nuklearmedizin am UKS. Verfügbar unter: https://www.uks.eu/kliniken-einrichtungen/radiodiagnostik-nuklearmedizin-strahlentherapie/nuklearmedizin/schwerpunkte/radionuklidtherapie. Zuletzt abgerufen am 22.10.2026.C-ID: FA-50006111Pressekontakt:Sophie GrundmannManager Therapeutic Area CommunicationsE-Mail: sophie.grundmann@novartis.comNovartis Pharma GmbHOriginal-Content von: Novartis Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36502/6397985