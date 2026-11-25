Hannover (ots) -Am 26. November erinnern die Vereinten Nationen (UN) mit dem Welttag des nachhaltigen Verkehrs daran, wie wichtig sichere und bezahlbare Mobilität ist. In diesem Jahr beginnt außerdem die UN-Dekade des nachhaltigen Verkehrs. Welchen Beitrag das Fahrrad dazu schon heute leistet und wieviel mehr möglich ist, zeigt die Linexo Mobilitätsstudie 2026.Laut den repräsentativen Ergebnissen der Mobilitätsstudie des Fahrradversicherers und Dienstrad-Anbieters Linexo fällt der Modal Split, also die Aufteilung des Verkehrs auf die einzelnen Verkehrsmittel, je nach Betrachtungsmaßstab unterschiedlich aus. So verbringen die Menschen in Deutschland 27 Prozent ihrer Mobilitätszeit auf Fahrrad und E-Bike, 16 Prozent im ÖPNV und 55 Prozent im Auto. Das Fahrrad gehört demnach fest zum Verkehrsmix in Deutschland.Rechnet man die durchschnittlich pro Tag mit dem Bike gefahrene Strecke auf die Erwachsenenbevölkerung hoch, kommt man auf 190 Millionen zurückgelegte Radkilometer. Ein eindrucksvolles Potenzial, zu dem ein "aber" gehört. Denn beim individuellen Anteil des Fahrrads an den täglich gefahrenen Kilometern zeigt die Studie, dass nur rund jeder zehnte Kilometer geradelt wird; für fast 73 Prozent ihrer Strecken greifen Menschen auf das Auto zurück.Bei den Kilometern geht noch mehr"Wir sehen deutlich, dass das Rad im Alltag verankert ist, vor allem für Einkäufe und Freizeit, aber auch für Arbeitswege", sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung bei Linexo. "Aber bei den Kilometern geht noch deutlich mehr, und genau da liegt der Hebel für Klimaschutz."Ein Gedankenspiel zeigt, wie groß dieser Hebel ist. Würde jede erwachsene Person für nur einen einzigen ihrer Tageskilometer auf das Auto verzichten und stattdessen E-Bike oder Fahrrad nutzen, ließen sich so rein rechnerisch etwa 8.900 Tonnen Treibhausgase (CO2e) einsparen [1], und das an nur einem Tag. Das ist so viel, wie rund 840 Hektar Wald in einem ganzen Jahr aufnehmen [2]."Niemand muss dafür das Auto abschaffen. Und natürlich fährt nicht jeder bei Minusgraden mit den Kindern zur Kita, auch wenn es nur wenige Kilometer sind. Aber an vielen Tagen im Jahr passt es eben doch. Und dann lohnt sich jede Fahrt im Sattel, egal ob zum Bäcker, zum Sport oder ins Büro", so Hirsch weiter. Die Studie "Mobilität in Deutschland" (MiD) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) [3] zeigt zudem: Fast zwei Drittel aller Autofahrten sind kürzer als zehn Kilometer und damit Strecken, die mit Fahrrad oder E-Bike zu schaffen sind.Doppelt profitierenVor allem das E-Bike erweitert den persönlichen Radius und spart Zeit. Wer mit dem E-Bike unterwegs ist, legt werktags in knapp 13 Minuten im Schnitt 3,3 Kilometer zurück. Das geht aus den wöchentlichen Tagebucheinträgen der Linexo Studie hervor. So kommen auch weiter entfernte Arbeitsorte in Reichweite. Arbeitgeber können das Radpendeln gezielt fördern, indem sie zum Beispiel Dienstrad Leasing anbieten oder ihren Mitarbeitenden Umziehmöglichkeiten und sichere Abstellanlagen für Fahrräder zur Verfügung stellen. Davon profitieren alle Seiten, denn jeder Kilometer im Sattel entlastet das Klima und hält in Bewegung.UN-Welttag des nachhaltigen VerkehrsDie UN-Generalversammlung hat den Welttag des nachhaltigen Verkehrs (https://www.un.org/en/observances/sustainable-transport-day) 2023 per Resolution eingeführt, weil Verkehr eine der Hauptquellen von Treibhausgasen ist. Jährlich am 26. November soll der Welttag für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität werben.Über die Linexo MobilitätsstudieFür die Studie wurden 1.094 Teilnehmende (repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbsstatus, Wohnortgröße und Wohnlage) rekrutiert. Die teilnehmenden Erwachsenen zwischen 18 bis 69 Jahren führten von März bis November 2025 jede Woche ein Mobilitätstagebuch darüber, mit welchem Verkehrsmittel sie wie weit, wie lange und zu welchem Zweck unterwegs waren.Die Linexo Mobilitätsstudie kann kostenlos unter linexo.de/mobilitaet angefordert werden. Grafiken aus der Studie sowie individuelle Datenauswertungen werden gerne auf Wunsch zur Verfügung gestellt.[1] Berechnet auf Basis des durchschnittlichen Treibhausgasausstoßes eines Pkw von 164 Gramm pro Person und Kilometer (Umweltbundesamt, 2024).[2] Berechnet danach, dass Wälder in den gemäßigten Breiten mit einem mittleren Baumalter von 55 Jahren jährlich 10,6 Tonnen CO2 je Hektar binden (Niedersächsische Landesforsten (https://www.landesforsten.de/wp-content/uploads/2025/06/nlf_1ha_print_copyright_jun25.pdf), 2025)[3] Quelle: MiD (https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2023.html), 2023Pressekontakt:Julia-Maria BlesinPublic Relations SpecialistTel: 0 174 23 98 130 | E-Mail: j.blesin@linexo.comwww.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6397993