Die Deutsche Aktuarvereinigung empfiehlt für das Jahr 2028, den für Neuverträge in der Lebensversicherung geltenden Höchstrechnungszins bei 1% zu belassen. Der Wert gilt seit Januar 2025. 2025 wurde der Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung auf 1,0% festgesetzt, nachdem er in der Niedrigzinsphase zuvor bei 0,25% lag. Die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) prüft jährlich, ob eine Anpassung des Zinssatzes notwendig ist. Für 2028 empfiehlt die Vereinigung weiterhin den Höchstrechnungszinssatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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