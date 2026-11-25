Der Aktionärsbrief

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Im Q4 des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 41 % auf 1,99 Mrd. $. Der Auftragseingang sprang um 53 % auf 2,34 Mrd. $ und übertraf die Erlöse deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs von 1,91 auf 3,61 $. Der freie Cashflow erreichte 465 Mio. $. Besonders gefragt sind Mess- und Prüfsysteme für leistungsfähigere Chips, optische Datenverbindungen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Die KI-bezogenen Bestellungen haben sich im Gesamtjahr etwa verzweieinhalbfacht. Für 2026/27 rechnet das Management mit rund 20 % Umsatzwachstum. Dennoch gab die Aktie zunächst nach, weil der Markt eine Abschwächung der KI-Investitionen und Bewertungsabschläge fürchtet. Zudem bremsen Lieferengpässe die Abarbeitung der Aufträge. Die Rekordbestellungen sprechen jedoch gegen einen abrupten Nachfrageeinbruch.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "", Ausgabe 48.Schlaglichter dieser Ausgabe:Huangs Rückkehr eröffnet Chancen auf WeihnachtsrallyBAYER im Allround-Portfolio: + 43 %US-Finanzdienstleister - das Geschäft läuftUnter der Lupe: Europas Versorger als Fels in der BrandungBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info