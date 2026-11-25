Im Q4 des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 41 % auf 1,99 Mrd. $. Der Auftragseingang sprang um 53 % auf 2,34 Mrd. $ und übertraf die Erlöse deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs von 1,91 auf 3,61 $. Der freie Cashflow erreichte 465 Mio. $. Besonders gefragt sind Mess- und Prüfsysteme für leistungsfähigere Chips, optische Datenverbindungen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Die KI-bezogenen Bestellungen haben sich im Gesamtjahr etwa verzweieinhalbfacht. Für 2026/27 rechnet das Management mit rund 20 % Umsatzwachstum. Dennoch gab die Aktie zunächst nach, weil der Markt eine Abschwächung der KI-Investitionen und Bewertungsabschläge fürchtet. Zudem bremsen Lieferengpässe die Abarbeitung der Aufträge. Die Rekordbestellungen sprechen jedoch gegen einen abrupten Nachfrageeinbruch.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 48.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Huangs Rückkehr eröffnet Chancen auf Weihnachtsrally
BAYER im Allround-Portfolio: + 43 %
US-Finanzdienstleister - das Geschäft läuft
Unter der Lupe: Europas Versorger als Fels in der Brandung
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