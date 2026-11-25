Eine Großbank erwartet für 2027 nur ein mageres Plus und warnt vor einer unterschätzten Gefahr. Ein Milliardär geht noch viel weiter. Und trotzdem sollen einige Branchen jetzt zu den Gewinnern zählen. Die Bank of America traut dem US-Aktienmarkt 2027 nur wenig zu. Ihre US-Aktienstrategin Savita Subramanian sieht den S&P 500 Ende kommenden Jahres bei 7.800 Punkten. Das sind nur 8,3 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Dienstag von knapp über 7.200 Punkten. Die Marke von 7.800 hatte der ...

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