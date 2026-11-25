Frankfurt (ots) -Es ist daher eine gute Sache, dass in Deutschland vieles in der Politik schnöde Verhandlungssache ist. Gibst du mir, geb' ich dir. Die SPD, so hört man immer wieder aus diversen Runden, hat da eine gewisse Meisterschaft entwickelt. Die CDU eher nicht. Man kann klare Indizien für beides aus dem Haushalt herauslesen.Der Kanzler formuliert das am Mittwoch allerdings anders. Er sagte, dass einige in der Regierung konsequenter reformieren und sparen wollten, vielen aber gehe das jetzt schon zu weit. Reformen und Sparen setzt er dabei gleich. Und das ist der eigentliche politische Fehler.Echte Reformen hat diese Regierung nämlich gar nicht auf dem Schirm. Man müsste dann über Ehegattensplitting, Beamtenstatus, gesetzliche und private Krankenversicherung, Dienstwagenprivileg sprechen. Gerne mit gemeinsamem Grundwohlwollen. Vor allem aber mit Mut.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6398040