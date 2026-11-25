Frankfurt/Main (ots) -Die neue PFAS-Regelung in Schleswig-Holstein gefährdet nach Einschätzung des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) die Anbausicherheit wichtiger Kulturen sowie die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. Der Verband warnt vor zusätzlichen Produktionsrisiken und einer zunehmenden Abhängigkeit von Importen. Ursache ist ein neuer Verbotsansatz für bestimmte Pflanzenschutz-Wirkstoffe in Wasserschutzgebieten.Mit der Änderung der Landeswasserschutzgebietsverordnung (LWSGVO) führt Schleswig-Holstein Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe ein, die unter die derzeit diskutierte EU-PFAS-Definition fallen. Der IVA hatte sich im Rahmen einer Verbändeanhörung gegen den vorgesehenen Ansatz ausgesprochen und vor den Folgen für Landwirtschaft, Gemüsebau und die heimische Lebensmittelproduktion gewarnt."Mit dieser Verordnung ersetzt das Land Schleswig-Holstein die wissenschaftliche Einzelfallbewertung durch pauschale Stoffgruppenverbote. Das ist weder verhältnismäßig noch geeignet, den Gewässerschutz zielgerichtet voranzubringen", kritisiert Frank Gemmer, Hauptgeschäftsführer des IVA. "Bereits heute werden Pflanzenschutz-Wirkstoffe im europäischen Genehmigungsverfahren umfassend auf ihre Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Grundwasser geprüft. Wer diese Bewertung durch pauschale nationale Verbote ersetzt, schafft mehr Regulierung, aber nicht automatisch mehr Gewässerschutz", so Gemmer.Besonders kritisch sieht der IVA die Folgen für den Pflanzenbau in Wasserschutzgebieten. Nach Auswertung der dem Verband vorliegenden fachlichen Einschätzungen sind zahlreiche der betroffenen Pflanzenschutz-Wirkstoffe für zentrale Kulturen in Schleswig-Holstein wie Raps, Kartoffeln, Winterweizen und Kohl von hoher bis unverzichtbarer Bedeutung. In vielen Fällen stehen keine gleichwertigen und wirtschaftlich tragfähigen Alternativen zur Verfügung.Die Verordnung betrifft damit nicht nur den Pflanzenschutz, sondern auch die Zukunft der heimischen Lebensmittelproduktion. Der IVA warnt davor, die Versorgungssicherheit wichtiger Kulturen weiter zu schwächen. Weitere Wirkstoffverluste durch nationale Sonderwege gefährden die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und erhöhen die Abhängigkeit von Importen.Nach Einschätzung des Verbands gefährdet der Wegfall dieser Wirkstoffe nicht nur einzelne Anwendungen, sondern auch bewährte Resistenzmanagementstrategien. Dadurch drohen zusätzliche Bekämpfungslücken und steigende Produktionsrisiken für landwirtschaftliche Betriebe. Betroffen wären besonders Kulturen, bei denen bereits heute nur noch wenige Wirkmechanismen zur Verfügung stehen.Der IVA weist zudem darauf hin, dass die Einstufung eines Wirkstoffs unter die derzeit diskutierte PFAS-Definition für sich genommen keine Aussage über dessen tatsächliches Risiko für Grund- oder Oberflächengewässer erlaubt. Pflanzenschutz-Wirkstoffe werden bereits heute im Rahmen des europäischen Genehmigungsverfahrens umfassend bewertet. Dabei werden unter anderem Umweltverhalten, Abbauprodukte, Mobilität und mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser berücksichtigt."Gewässerschutz braucht wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen. Statt zusätzliche Landesverbote einzuführen, sollte die Politik auf die bestehenden europäischen Bewertungs- und Genehmigungsverfahren vertrauen. Nur so lassen sich Umwelt- und Gewässerschutz stärken, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft weiter zu schwächen", fordert Gemmer.Der IVA fordert die Landesregierung in Schleswig-Holstein auf, die Auswirkungen der Verordnung auf Landwirtschaft und Gemüsebau eng zu begleiten und den tatsächlichen Nutzen für den Gewässerschutz transparent darzulegen.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 46 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleHans F. KaufmannTel. +49 151 14491291E-Mail: kaufmann.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6398042