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Ausgerechnet eine der unbeliebtesten Branchen der Börse liefert plötzlich höhere Cashflow-Margen, geringere Schulden und überraschend starke Renditen. Gleichzeitig trocknet der Nachschub an neuen Lagerstätten aus. Drei Kennzahlen zeigen, warum Goldminen vor einer Neubewertung stehen könnten und welche Entwicklungen auf einen grundlegenden Wendepunkt in der Branche hindeuten.
Ausgerechnet eine der unbeliebtesten Branchen der Börse liefert plötzlich höhere Cashflow-Margen, geringere Schulden und überraschend starke Renditen. Gleichzeitig trocknet der Nachschub an neuen Lagerstätten aus. Drei Kennzahlen zeigen, warum Goldminen vor einer Neubewertung stehen könnten und weshalb Anleger den Wendepunkt leicht verpassen.
Zwei Jahre ohne große Goldentdeckung
Auf der Nordic Funds & Mines 2026 in Stockholm präsentierte Tavi Costa, Gründer und CEO von Azuria Capital, eine provokante These:
Minenaktien seien fundamental stärker, als ihre niedrigen Bewertungen vermuten lassen. Besonders der Zeitraum zwischen Minute 10 und 13 seines Vortrags liefert dafür entscheidende Argumente.
Erstmals seit rund drei Jahrzehnten habe es zwei Jahre in Folge keine bedeutende Goldentdeckung mit mehr als zwei Millionen Unzen gegeben. Das Problem beschränke sich nicht auf Gold. Auch bei Silber, Zink und Kupfer werde es schwieriger, große neue Lagerstätten zu finden. Genau daraus könnte eine gefährliche Angebotslücke entstehen.
Steigende Preise, sinkende Explorationsbudgets
Eigentlich müssten höhere Metallpreise eine neue Explorationswelle auslösen. Minengesellschaften verdienen mehr und könnten größere Summen in die Suche nach Vorkommen stecken. Doch laut Costa
passiert das Gegenteil: Die Explorationsbudgets lägen noch immer unter dem Niveau von vor vier Jahren.
Das ist mehr als ein kurzfristiges Problem. Zwischen einer ersten Entdeckung und einer produzierenden Mine können viele Jahre vergehen. Werden heute zu wenige neue Lagerstätten gefunden, lässt sich das fehlende Angebot später nicht schnell ersetzen. Steigende Preise allein lösen diese Blockade nicht.
Diese drei Kennzahlen stellen alles auf den Kopf
Costa bewertet Minengesellschaften anhand von drei Faktoren: Bewertung, Profitabilität und Bilanzqualität. Besonders auffällig sei die Free-Cashflow-Rendite. Sie zeigt, wie viel frei verfügbares
Geld ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Börsenwert erwirtschaftet.
Bei Goldminen liege diese Rendite laut den präsentierten Daten bei rund zehn Prozent. Die Unternehmen erzeugen damit erhebliche freie Mittel, werden an der Börse aber weiterhin vergleichsweise niedrig bewertet. Für Costa ist das ein starkes Signal: Der Markt traue den aktuellen Gewinnen offenbar noch nicht.
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