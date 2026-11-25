Mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern diskutierten radiopharmazeutische Therapien der nächsten Generation, die Planung und Durchführung klinischer Studien sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Theranostics.

Wiesbaden, 25. November 2026 - Der ICPO THERANOSTICS Virtual Summit 2026 brachte am 12. und 13. November mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern zusammen. Den Vorsitz führten Prof. Richard P. Baum, Prof. Frederik L. Giesel und Prof. Rudolf A. Werner, die das Fachgebiet seit vielen Jahren mitprägen. 30 international führende Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende stellten wissenschaftliche Fortschritte, neue klinische Anwendungen und Strategien vor, um Patientinnen und Patienten weltweit den Zugang zur Theranostics zu erleichtern. In einer Podiumsdiskussion betonten Betroffene und Patientenvertretungen, dass Lebensqualität, Symptomlast, Sicherheit und langfristige Nachsorge in der klinischen Forschung ebenso wichtig sind wie das Ansprechen auf die Behandlung und das Gesamtüberleben. "Mich hat beeindruckt, wie sehr die ICPO-Community gewachsen ist. An der diesjährigen Ausgabe des ICPO Summit nahmen Ärztinnen und Ärzte aus 100 ICPO Theranostics Centers of Excellence und zahlreiche weitere Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen weltweit teil", sagte Sen. h. c. Udo Vetter, Vorsitzender der ICPO Foundation, in seiner Begrüßungsrede. Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, moderierte den Summit gemeinsam mit Susanne Simon, Head of Communications. Sie erklärte: "Die ICPO Foundation vernetzt Fachleute, stärkt die Aus- und Weiterbildung und macht auf Innovationen aufmerksam. Auf diese Weise wollen wir wissenschaftliche Fortschritte nutzen, um Menschen mit Krebs den Zugang zu innovativen Therapien zu erleichtern und ihre Behandlungsergebnisse zu verbessern."

Radiopharmazeutische Therapien weiterentwickeln

Am ersten Tag stand die Einführung neuer Radiopharmaka in Theranostics-Zentren weltweit im Mittelpunkt. Prof. Michael Hofman, Nuklearmediziner und Wissenschaftler am Peter MacCallum Cancer Centre und am Department of Oncology der University of Melbourne in Australien, eröffnete das Programm mit dem Vortrag "Von der Bildgebung bis zur Heilung: Theranostics als zentrale Säule der modernen Onkologie". Die Experten befassten sich mit Radionukliden der nächsten Generation, von Terbium-161 bis zu Alphastrahlern wie Actinium-225, Astat-211 und PB-212. Sie diskutierten dabei auch Anwendungen über das Prostatakarzinom hinaus. FAP, PSMA-Liganden der dritten Generation und neue Zielstrukturen wie CAIX gaben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Die präklinische Forschung legt die Grundlage für Fortschritte in der Patientenversorgung. Ihre enge Zusammenarbeit mit klinischen Teams beschleunigt die Übertragung von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis.

Klinische Studien stärken

Der zweite Tag widmete sich der Planung und Durchführung klinischer Studien. Prof. Ken Herrmann, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum in Essen, Deutschland, hielt den Hauptvortrag "Ausblick auf die Zukunft der Radiotheranostik". Alle weiteren Präsentationen behandelten Studiendesign und Datenmanagement sowie neue Ansätze wie Rhenium-188-PSMA und die uPAR-Bildgebung. Beiträge zur Genomik und Transkriptomik zeigten, wie sich In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen ergänzen. Die Teilnehmenden diskutierten offen über die Auswahl und Rekrutierung von Patientinnen und Patienten, sowohl an großen Krebszentren als auch an Standorten, die ihre Studienkapazitäten ausbauen. Das Programm zeigte außerdem, wie künstliche Intelligenz die klinische Anwendung von Theranostics und das Studienmanagement bereits verändert.

Die Vorträge und Podiumsdiskussionen verdeutlichten, dass neue radiopharmazeutische Therapien belastbare klinische Evidenz und eine geeignete Infrastruktur erfordern, damit sie Patientinnen und Patienten erreichen. Hochwertige klinische Studien, harmonisierte Verfahren für Bildgebung und Dosimetrie sowie die enge Zusammenarbeit der Fachdisziplinen erleichtern die Einführung dieser Therapien in die Routineversorgung.

Die Patientenperspektive und die Rolle von KI bei Theranostics-Therapieentscheidungen

In einer Gesprächsrunde diskutierten ein Patient, Patientenvertretungen sowie Ärztinnen und Ärzte über die Lebensqualität nach der Therapie, die Behandlungssicherheit und den Bedarf an klareren Überweisungswegen. Diese Anliegen bildeten den Rahmen für die abschließende Sitzung "KI im eigenen Theranostics-Zentrum einsetzen". Im Mittelpunkt stand die Frage, wie KI klinische Entscheidungen unterstützen kann, etwa in der Bildgebung und Dosimetrie, bei der Suche nach passenden klinischen Studien, bei der Verarbeitung klinischer Daten und im Studienmanagement. Die Referierenden betonten, dass der klinische Einsatz verlässliche Daten, eine klinische Validierung und die Aufsicht durch Fachpersonal voraussetzt.

Anhand großer Mengen von Bildgebungs- und Therapiedaten könnte KI Muster erkennen, die in einzelnen Fällen schwer zu erfassen sind. Diese Erkenntnisse könnten Ärztinnen und Ärzten helfen, diejenigen Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die am ehesten von der Theranostics profitieren, und eine geeignete Behandlung auszuwählen.

Ausblick auf einen besseren Zugang für Patientinnen und Patienten weltweit

Zum Abschluss des Summit erarbeiteten die Teilnehmenden in einer interaktiven Gesprächsrunde Prioritäten für die kommenden Jahre. Dazu zählen der Ausbau internationaler Überweisungsnetzwerke, leicht zugängliche Aus- und Weiterbildungsangebote, die Harmonisierung regulatorischer Anforderungen und ein besserer Zugang zu klinischen Studien, insbesondere in unterversorgten Regionen. Die kommenden zehn Jahre werden von Entwicklungen bei Alpha- und Auger-Strahlern, neuen Zielstrukturen, Kombinationstherapien, einem Einsatz in früheren Therapielinien und einer durch Dosimetrie gesteuerten, personalisierten Präzisionsonkologie geprägt sein.

Der nächste ICPO THERANOSTICS VIRTUAL SUMMIT findet voraussichtlich im November 2028 statt.

Alle Teilnehmenden können die wissenschaftlichen Vorträge und Podiumsdiskussionen bis 15. Februar 2027mit ihren Zugangsdaten erneut ansehen.

Hier finden Sie den Link zum ICPO Summit Programm sowie den "Scientific and Educational Highlights"

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Stiftung nach deutschem Recht. Sie wurde 2019 von international führenden Medizinerinnen und Medizinern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern aus den Life Sciences gegründet. Über ihr weltweites Netzwerk von rund 100 akkreditierten Zentren fördert die ICPO Foundation die internationale Zusammenarbeit und klinische Exzellenz in der Theranostics, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS unterstützt diese Arbeit mit zertifizierten Grundlagen- und Aufbaukursen für multidisziplinäre Theranostics-Teams.

Weitere Infos zur ICPO Foundation und der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS: www.icpo.foundation

Pressekontakt

ICPO Foundation, Susanne Simon, Head of Communications & Community

E-Mail susanne.simon@icpo.foundation, Telefon +49 172 8666093, Website www.icpo.foundation

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