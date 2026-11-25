GENF (dpa-AFX) - Givaudan rechnet im Zusammenhang mit den Kartellverfahren in der EU und Großbritannien mit Vergleichszahlungen und Rückstellungen von insgesamt rund 375 Millionen Franken (409 Mio Euro). Die Summe sei "signifikant, aber tragbar", sagte Konzernchef Christian Stammkoetter am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Die Ziele bis 2030 und die Dividendenpolitik blieben davon unberührt.

Die Zahlungen würden zwar den freien Cashflow belasten und den Verschuldungsgrad vorübergehend erhöhen, so der Konzernchef. Das Unternehmen verfüge aber über die nötigen finanziellen Mittel, um diese zu bewältigen.

Givaudan akzeptiere die Vergleiche mit den Behörden in der EU und Großbritannien und habe seit Beginn der Untersuchungen 2023 umfassend kooperiert. Das Fehlverhalten der beiden betroffenen Führungskräfte sei "inakzeptabel" und entspreche nicht den Werten des Unternehmens. Riechstoffchef Maurizio Volpi und eine weitere Führungskraft geben ihre Funktionen zum Jahresende ab.

Mit den vereinbarten Vergleichen dürfte der größte Teil der finanziellen Verpflichtungen abgedeckt sein, so der Stammkoetter weiter. Weitere Verfahren liefen allerdings unter anderem noch in der Schweiz, Mexiko, Brasilien und Indien. Das US-Justizministerium hatte seine Untersuchung gegen Givaudan bereits im Januar 2026 ohne weitere Maßnahmen eingestellt.

Im operativen Geschäft sieht Stammkoetter den Konzern weiterhin auf Kurs. Das gute Wachstum halte im vierten Quartal an. Für das Gesamtjahr erwartet Givaudan unverändert eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 24 Prozent. Die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit den Vergleichen sind dabei allerdings ausgeklammert./an/tp/AWP/stk