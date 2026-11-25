Etwa 90 Produkte sind bislang als Altersvorsorgedepot zertifiziert. Doch wie wird zertifiziert? Versicherungsmakler sollten das Verfahren kennen: Es handelt sich um eine Selbstzertifizierung der Anbieter, die das zuständige Amt später widerrufen kann - mit möglichen Folgen für die Provision. Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot wirft auch wenige Wochen vor Start noch einige Fragen auf. Eine davon lautet: Wie wird sichergestellt, dass ein Produkt die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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