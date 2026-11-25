Etwa 90 Produkte sind bislang als Altersvorsorgedepot zertifiziert. Doch wie wird zertifiziert? Versicherungsmakler sollten das Verfahren kennen: Es handelt sich um eine Selbstzertifizierung der Anbieter, die das zuständige Amt später widerrufen kann - mit möglichen Folgen für die Provision. Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot wirft auch wenige Wochen vor Start noch einige Fragen auf. Eine davon lautet: Wie wird sichergestellt, dass ein Produkt die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.