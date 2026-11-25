BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar pocht auf die Umsetzung der Einkommensteuerreform zum Jahreswechsel. "Wir wollen, dass die Beschäftigten auf ihrer ersten Gehaltsabrechnung im neuen Jahr mehr Netto sehen", sagte sie dem "Spiegel". Dafür müsse die Koalition das Gesetz jetzt beschließen. "Wenn die Union die Reform blockiert, verhindert sie, dass die Menschen schon ab Januar mehr Geld auf dem Konto haben."

In der Debatte über die Absenkung der Stromsteuer sei Kanzler Friedrich Merz (CDU) dazu bereit gewesen, "für eine vergleichsweise kleine Entlastung bei der Stromsteuer einen Koalitionskonflikt zu riskieren", sagte Esdar. Jetzt stelle der Kanzler die deutlich größere Entlastung bei der Einkommensteuer infrage. "Der Kanzler widerspricht sich damit selbst und lässt die arbeitenden Menschen in diesem Land im Stich", sagte sie dem Magazin. Sie sei das Chaos in der Union leid.

Union will Reformen gemeinsam beschließen



Die Union hatte zuvor eine höhere Besteuerung von Reichen im Zuge der Einkommensteuerreform daran geknüpft, dass die Arbeitsmarktreform erfolgreich verabschiedet wird. "Wir haben seit dem Sommer darauf hingewiesen, dass als Ausfluss des Koalitionsausschusses vom 1. Juli für uns die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einkommensteuer in einem unauflöslichen Zusammenhang mit den dortigen Beschlüssen zum Arbeitsrecht stehen", sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frei am Montag.

Vergangene Woche hatte das Bundeskabinett bereits grünes Licht für einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Arbeitsmarktreform gegeben. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Beschäftigte für bis zu 48 Monate ohne Sachgrund befristet werden können. Die Einkommensteuerreform soll bis Ende des Jahres beschlossen werden. Die SPD beabsichtigt dabei auch eine höhere Besteuerung von Reichen.

Frei sagte dazu am Montag: "Es bestünde selbstverständlich auch die Möglichkeit, beides sowohl die Einkommensteuerreform als auch die Arbeitsgesetze bis Weihnachten über die Bühne und durch den Bundestag und gegebenenfalls sogar durch den Bundesrat zu bringen am 18. Dezember." Dieses Vorgehen würde man präferieren./csd/DP/stk