Zwischen Ausbruchschance und Bull-Trap-Risiko!

Rückblick

Nach einem Bodenbildungs- und Drehbereich im September/Oktober hat WM einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Der Kurs notiert deutlich über den beiden Durchschnitten der vergangenen 50- und 20-Tage. Der aktuelle Vorstoß über die Marke von 247.50 USD signalisiert ein klassisches Breakout-Setup.

Waste Management-Aktie: Chart vom 25.11.2026, Kürzel: WM, Kurs: 248.42 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ausbrüche direkt an markanten Hochpunkten neigen kurzfristig zu Pullbacks an die Ausbruchslinie oder zu Fehlausbrüchen, wenn das Momentum nachlässt oder der Gesamtmarkt schwächelt. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der Ausbruchszone um 247.50 USD und ein erfolgreicher Retest würden die Signalqualität erhöhen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter 247.50 USD und vor allem unter die Marke um 245 USD zurück, entkräftet dies den Ausbruchsimpuls. Bei anhaltendem Verkaufsdruck wird zunächst der steigende EMA 20 (rund 239 USD) getestet und durchbrochen. Gelingt dort keine Stabilisierung, rückt der EMA 50 (um ca. 232 USD) in den Fokus.

Meinung

Waste Management ist der größte integrierte Umwelt- und Abfallentsorgungsdienstleister in Nordamerika mit einem dichten Netzwerk aus Deponien, Sammelrouten, Recyclinganlagen und zunehmend auch Energie- und Gesundheitsdienstleistungen. Deponien und Infrastruktur sind schwer replizierbar. Dadurch verfügt WM über eine hohe Preissetzungsmacht, die selbst bei leicht rückläufigen oder selektiv bereinigten Volumina für stabile Umsätze sorgt. Im Gegensatz zur KI-Branche normalisiert sich nach Jahren hoher Investitionen in Wachstumsprojekte die Investitionsquote, was den Free Cashflow kräftig stützt und hohe Rückflüsse an Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe ermöglicht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 97.30 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 501.91 Mio. USD

Meine Meinung zu Waste Management ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

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