DJ PTA-HV: CA Immobilien Anlagen AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 107 Abs. 3 AktG

CA Immobilien Anlagen AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Wien (pta000/25.11.2026/18:15 UTC+1)

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

für

Mittwoch, den 16. Dezember 2026, um 15:00 Uhr (Wiener Zeit)

in 1220 Wien, Donau-City-Straße 1 (Tech Gate Vienna)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 16. Dezember 2026, um 15:00 Uhr (Wiener Zeit), in 1220 Wien, Donau-City-Straße 1, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft ein.

I. TAGESORDNUNG

1. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 2. Beschlussfassung über eine Änderung und Neufassung der Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze derBezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrates.

II. UNTERLAGEN ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen werden spätestens ab dem 25. November 2026 im Internet unter https://www.caimmo.com /de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich und abrufbar sein:

• der festgestellte Jahresabschluss sowie Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2025 samtLageberichten, Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; • der Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 1; • der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 2; • die vorgeschlagene Neufassung der Vergütungspolitik; • Datenschutzinformation; • der vollständige Text dieser Einberufung; • die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht inkl. Weisungen gemäß -- 114 AktG (auchfür den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (Florian Beckermann))

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser außerordentlichen Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich gemäß -- 111 AktG nach dem Anteilsbesitz am Ende des 6. Dezember 2026, 24 Uhr Wiener Zeit (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag durch eine Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG nachzuweisen, die der Gesellschaft gemäß -- 111 Abs 2 AktG spätestens am 11. Dezember 2026 mit firmenmäßiger Zeichnung seitens des ausstellenden Kreditinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD oder der depotführenden Wertpapierfirma mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ausschließlich unter einer der folgenden Adressen zugehen muss:

per Post oder Kurierdienst an die Anschrift:

CA Immobilien Anlagen AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH,

Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per Telefax: +43 (0)1 8900 500 50

per E-Mail: anmeldung.caimmo@hauptversammlung.at (einfache E-Mail; dabei können die Depotbestätigungen in den Formaten PDF, JPG, TXT oder TIF Berücksichtigung finden)

per SWIFT:

ISO 15022: CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 bzw. Type 599); unbedingt ISIN AT0000641352 im Text angeben.

ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift - seev.003.001.10 oder seev.004.001.11.

(eine detaillierte Beschreibung ist unter www.caimmo.com abrufbar).

Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung können Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nicht zur außerordentlichen Hauptversammlung zugelassen werden.

Depotbestätigung gem. -- 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD oder von der depotführenden Wertpapierfirma mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstitutengebräuchlichen Codes (SWIFT-Code); • Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfallsBezeichnung des Registers und Registernummer bei juristischen Personen; • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs sowie (bei mehreren Aktiengattungen) dieBezeichnung der Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapierkennnummer; und • Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung des Depots.

Die Depotbestätigung ist in deutscher oder englischer Sprache zu übermitteln. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als sieben Tage sein und muss sich auf den 6. Dezember 2026, 24 Uhr Wiener Zeit, beziehen.

Namensaktien

Aktionäre von Namensaktien sind zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt, sofern ihre Anmeldung der Gesellschaft spätestens am 11. Dezember 2026, 24 Uhr Wiener Zeit, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugeht:

per Post oder Kurierdienst an die Anschrift:

CA Immobilien Anlagen AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH,

Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per Telefax: +43 (0)1 8900 500 50

per E-Mail: anmeldung.caimmo@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang: TIF, PDF, etc.)

per SWIFT:

ISO 15022: CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 bzw. Type 599); unbedingt ISIN AT0000641345 im Text angeben.

ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift - seev.003.001.10 oder seev.004.001.11.

(eine detaillierte Beschreibung ist unter www.caimmo.com abrufbar)

Die Anmeldung ist in deutscher oder englischer Sprache zu übermitteln.

Bei Namensaktien ist die Eintragung im Aktienbuch am Nachweisstichtag maßgeblich und bedarf es keines gesonderten Nachweises durch den Aktionär.

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen. Die Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

IV. ZUTRITT ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Bitte bringen Sie zur außerordentlichen Hauptversammlung (Registrierung) Ihre Anmeldebestätigung oder gegebenenfalls Ihre Vollmacht und einen allgemein anerkannten gültigen Lichtbildausweis mit. Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Die Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) zur Identitätsfeststellung mitzubringen. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 14:00 Uhr (Wiener Zeit).

V. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten, in der Vollmacht namentlich genannten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter jedoch nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die Vollmacht muss zumindest in Textform gemäß -- 13 Abs 2 AktG erteilt werden; ein Widerruf bedarf ebenfalls zumindest der Textform. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

per Post oder Kurierdienst an die Anschrift:

CA Immobilien Anlagen AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH,

Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per Telefax: +43 (0)1 8900 500 50

per E-Mail: anmeldung.caimmo@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang: TIF, PDF, etc.)

per SWIFT:

ISO 15022: CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 bzw. Type 599); unbedingt bei Inhaberaktien ISIN AT0000641352 bzw. bei Namensaktien ISIN AT0000641345 im Text angeben

ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift - seev.003.001.10 oder seev.004.001.11.

(eine detaillierte Beschreibung ist unter www.caimmo.com abrufbar)

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