Berlin (ots) -Ob die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde aus der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ausgeschlossen wird, war bis zur letzten Minute unsicher. Vorhersehbar waren dagegen die Reaktionen ihrer Unterstützer, als am Dienstagabend bekannt wurde, dass Emde tatsächlich die Fraktion verlassen muss. "Die Berliner Parteispitze lässt sich von SPD, Grünen und bürgerlicher Presse vor sich hertreiben, statt selbstbewusst linke Opposition zu organisieren", schreibt die Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität in einem Beitrag auf Instagram. Man brauche keine "angepasste Regierungspartei", heißt es weiter. Die Partei dürfe sich nicht "von Regierungsambitionen, Posten und wirtschaftlichen Interessen" leiten lassen.Die Engstirnigkeit, die aus solchen Sätzen spricht, begleitet die politische Linke schon seit Jahrhunderten. Lenin nannte die Weigerung, im Dienste einer ideologischen Reinheit Verantwortung zu übernehmen, einst eine "Kinderkrankheit" sozialistischer Parteien. Seine Kritik aus dem Jahr 1920 richtete sich gegen die Theoretiker des Rätekommunismus - eine bis heute verbreitete semianarchistische Irrlehre. Gültig ist sie aber ebenso für den selbst ernannten linken Flügel der Linkspartei.Dass Die Linke nun erstmals eine Grenze zum radikalen Teil der Palästina-Unterstützer zieht, ist ein wichtiger Schritt. Er zeigt, dass sie gewillt ist, auch innerparteiliche Konflikte zu riskieren, um ihre Kernforderungen durchzusetzen. Enteignung großer Wohnungskonzerne, Bezahlbarkeit angesichts galoppierender Inflation, Schutz vor Abschiebungen - für all das wurde sie gewählt, nicht für eine kompromisslose Haltung in der Nahost-Frage.Ernüchternd ist allerdings, dass die Parteispitze nicht den Mut gefunden hat, den Konflikt inhaltlich auszutragen. Stattdessen zog man sich darauf zurück, dass Emdes Verhalten in diesem Streit eine Zusammenarbeit unmöglich gemacht habe. Angesichts der Dreistigkeit, mit der Emde alle Beschlüsse ihrer Partei ignorierte, ist es wenig überraschend, dass man das als den Weg des geringsten Widerstands ansah. Dass Emde sich an einer Gegendemonstration zum Landesparteitag am 31. Oktober beteiligte, dürfte auch ihren engsten Geschwistern im Geiste unmöglich gemacht haben, sie weiter zu unterstützen.Der Konflikt bleibt so jedoch, auch wenn Emde vorerst nicht mehr daran beteiligt sein wird. Denn die Anhänger ihrer Positionen sind nach wie vor zahlreich, auch wenn sie nur eine kleine Minderheit der 20.000 Linke-Mitglieder in Berlin ausmachen.Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Skandal um den ewigen Zankapfel Nahost die Linkspartei erschüttert. Zwischen den radikalen Palästina-Aktivisten und der bürgerlichen Presse hat sich längst ein symbiotisches Verhältnis etabliert. Die eine Seite provoziert immer wieder mit gezielten Grenzüberschreitungen - und die andere Seite greift das bereitwillig auf und münzt es zu pauschalen Zweifeln an der Regierungsfähigkeit der Linken um. Ironischerweise teilen beide Seiten das Ziel, einen Senat unter Linke-Führung zu verhindern. Weniger erheiternd ist die Erkenntnis, dass beidseitig das Leid der Menschen in Nahost am Ende nur Mittel zum Zweck ist.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6398050