NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 160 auf 165 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen Ende Januar 2027 sei es noch eine lange Zeit, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne dann jedoch mit robusten Umsätzen und Ergebnissen der schwedischen Modekette./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET



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