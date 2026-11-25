Die Deutsche-Bank-Aktie versucht sich nach dem jüngsten Vertrauensschock zu stabilisieren. Zuletzt notierte das Papier bei rund 29,70 Euro und damit weiterhin deutlich unter seinem Jahreshoch von 35,84 Euro. Die Veröffentlichung interner Dokumente über frühere Geschäftsbeziehungen zu Jeffrey Epstein, russischen Akteuren und Donald Trump hatte erhebliche Reputationsrisiken offengelegt. Das Management betont allerdings, dass die Vorgänge weitgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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