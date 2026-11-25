Die SpaceX-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe und verliert am Mittwoch erneut deutlich an Boden. Bei 117,33 US$ notiert der Titel inzwischen rund -50% unter dem Rekordhoch vom Juni. Damit hat sich die in meiner letzten Analyse favorisierte Fortsetzung der Talfahrt bestätigt: Die damals entscheidende Marke von 120,10 US$ wurde inzwischen unterschritten. Nach dem gescheiterten Erholungsversuch verschärft sich die technische Ausgangslage somit erneut. ...

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