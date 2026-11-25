"Da geht momentan richtig die Post ab", sagt Ulrich Weitz, Produktvorstand und Ankeraktionär von IBU-tec advanced materials, auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt. Teilweise sind 60 bis 100 Monteure gleichzeitig mit dem Aufbau der neuen Produktionsanlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen zur Herstellung von LFP-Batteriematerial beschäftigt. Zentrale Elemente wie der Sprühturm stehen bereits. Ab 2028 soll die Anlage mit einer Kapazität von jährlich 15.000 Tonnen dann voll einsatzfähig sein. Das entspricht etwa der Materialmenge für 125.000 Elektroautos der Mittelklasse. "Was entscheidend ist: Jede Schraube, jedes Materialstück, das wir dort verbauen, ist europäisch. Wir haben kein Copy-and-Paste von chinesischer Herstellungstechnologie. Damit wollen wir uns abgrenzen", sagt Weitz ...

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