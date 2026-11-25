An der Börse heute dominieren Zolldrohungen aus Washington und eine erneute Flucht aus Technologiewerten. Die US-Regierung von Donald Trump hat ihre Untersuchung zu strukturellen Überkapazitäten abgeschlossen und schlägt neue Zölle gegen 14 wichtige Handelspartner vor, darunter 20 - auf Waren aus China und der Europäischen Union. An der Wall Street rutschte der Nasdaq 100 um über 2 - ab. Grund sind die wachsenden Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Der Fear - Greed Index fiel auf 9 Punkte, was extreme Angst signalisiert. Zusätzlich belastet eine höher als erwartet ausgefallene Kerninflation nach dem PCE-Index die Hoffnung auf eine baldige geldpolitische Entspannung. US-Staatsanleihen waren dagegen als sicherer Hafen gefragt. Auch in Frankfurt fiel der DAX unter die Marke von 25.000 Punkten.

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