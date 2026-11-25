Torrijos-Morán, der kürzlich in die Liste "The Photonics100" aufgenommen wurde, soll die Roadmap von iPronics im Bereich der Siliziumphotonik vorantreiben und dazu beitragen, die Produkte des Unternehmens weltweit zu etablieren

iPronics , ein Pionier im Bereich der auf Siliziumphotonik basierenden optischen Schalttechnik (OCS) für KI-Infrastrukturen, gab die Beförderung von Dr. Luis Torrijos-Morán zum Chief Technology Officer bekannt. Torrijos-Morán, bisher Leiter des Bereichs Photonik des Unternehmens, wird die Nachfolge von Dr. Daniel Pérez-López antreten, einem Mitbegründer von iPronics, der zuvor die Position des CTO innehatte und kürzlich zum CEO ernannt wurde.

Als CTO wird Torrijos-Morán die Technologiestrategie und die Produkt-Roadmap für iPronics ONE leiten, die optische Schaltplattform (OCS) des Unternehmens für KI-Rechenzentren. Torrijos-Moráns Arbeit als Vorreiter im Bereich der Siliziumphotonik hat ihm weltweite Anerkennung, darunter die Aufnahme in "The Photonics100 2027" , die jährliche Liste von "Electro Optic" mit den 100 Personen, die Innovationen in der globalen Photonikbranche vorantreiben, sowie regelmäßige Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften eingebracht.

"Durch den Ausbau der Netzwerke werden KI-Cluster zunehmend auf optische und hybride Lösungen ausgerichtet, und Luis hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Technologie von einem Forschungsprogramm in eine produktreife Plattform zu verwandeln", so Dr. Daniel Pérez-López, Mitbegründer und CEO von iPronics. "Sein Team hat bei Bausteinentwürfen in Tier-1-Foundries eine 10- bis 100-fach bessere Leistung erzielt, und seine bewährte Führungsstärke hat die Entwicklung unserer photonischen Technologieplattform mit hoher Dichte maßgeblich vorangetrieben."

"Die Siliziumphotonik bildet die Grundlage für alles, was wir bei iPronics entwickeln, und wir setzen sie in Systeme um, die KI-Rechenzentren in großem Maßstab einsetzen können", so Torrijos-Morán. "Ich bin dem iPronics-Team für sein Vertrauen dankbar und stolz darauf, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die KI-Rechenzentren der nächsten Generation ermöglichen."

Diese Ernennung folgt auf ein Jahr des Wachstums für iPronics. Im September gab das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar bekannt, die gemeinsam von Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet wurde und an der sich NVIDIA beteiligte, wodurch sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf 177 Millionen Dollar erhöhte. Das Unternehmen eröffnete zudem eine Niederlassung in Santa Clara, Kalifornien. Im Oktober wurde Pérez-López zum CEO ernannt, und Geoffrey Tate wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats berufen. Unter dieser neuen Führung baut iPronics sein Team aus, um die Produktion rasch hochzufahren und so der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen hat zudem den Einsatz von iPronics ONE im Dark-Fiber-Netzwerk von Oasis Networks in Portugal angekündigt und arbeitet mit führenden Hyperscalern sowie Anbietern von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur zusammen.

Über Luis Torrijos-Morán

Torrijos-Morán ist Mitverantwortlicher für die Strategie im Bereich geistiges Eigentum bei iPronics und hat in den letzten zwei Jahren mehr als ein Dutzend Patentanmeldungen verfasst. Ferner verfasste er mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zu den Themen programmierbare Photonik und optische Schaltkreise für KI-Infrastrukturen, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen sind. Darüber hinaus ist Torrijos-Morán Mitglied des Fachprogrammsausschusses der Europäischen Konferenz für Optische Kommunikation (ECOC) 2027 und wird in der Liste "The Photonics100" aufgeführt, in der die einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Fachgebiets gewürdigt werden.

Er hat einen Bachelor of Science in Telekommunikation und einen Master of Science in Elektrotechnik von der Universitat de València. Torrijos-Morán erwarb seinen Doktortitel mit Auszeichnung an der Universitat Politècnica de València (UPV), wo ihm der Preis für eine herausragende Doktorarbeit verliehen wurde. Zudem war er Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe für Photonik an der Universität Gent in Belgien und absolvierte ein zweijähriges Postdoktorandenstipendium an den Photonik-Forschungslabors der UPV im Bereich der photonischen integrierten Schaltkreise.

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching (OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und weitere Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com .

Medienkontakt ipronics@voxuspr.com

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