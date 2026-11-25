"Suchen Vergleichen" ist nun in der Schweiz, in Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Griechenland, Belgien und Portugal verfügbar pünktlich zum Black Friday

Klarna, das Netzwerk für den Finanzalltag, erweitert "Search Compare" auf die Schweiz, Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Griechenland, Belgien und Portugal; die Funktion ist sowohl in der Klarna-App als auch auf der Klarna-Website verfügbar. Das Tool hilft Verbrauchern dabei, ihre Lieblingsprodukte zu einem günstigeren Preis zu finden. Mithilfe von Filtern für die Kriterien, die ihnen am wichtigsten sind darunter Farbe, Größe, Ausstattung, Kundenbewertungen, Verfügbarkeit im Geschäft und Versandoptionen schafft es Klarheit im Angebotsdschungel.

Durch den Preisvergleich bei Tausenden von Händlern darunter sowohl Klarna-Händler als auch Händler, die nicht bei Klarna registriert sind bietet das Tool den Verbrauchern einen umfassenderen Überblick über den Markt, sodass sie leichter attraktive Angebote finden können. Die App ist ab heute, kurz vor dem Black Friday, verfügbar, und ihre Preisverlaufsfunktion ist gerade in dieser geschäftigen Zeit besonders nützlich: Käufer können das aktuelle Angebot mit früheren Preisen vergleichen, um zu prüfen, ob sich ein Rabatt wirklich lohnt der perfekte Moment für Klarna, ihnen dabei zu helfen, klüger einzukaufen.

"Mit Search Compare können Verbraucher in ganz Europa suchen und entdecken, die besten Preise und Angebote finden, Cashback sammeln und nach Belieben bezahlen und dabei gleichzeitig von Vorteilen nach dem Kauf wie Sendungsverfolgung, digitalen Belegen und reibungslosen Rückgaben profitieren", erklärt Martin Andersen, Leiter des Bereichs Global Shopping Advertising bei Klarna

Über Klarna

Klarna ist das Finanznetzwerk für den Alltag. Mit weltweit über 122 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über 1,35 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um ihr Wachstum zu fördern und die Kundenbindung zu stärken darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Für weitere Informationen besuchen Sie Klarna.com.

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