Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 25, 2026) - The common shares of Quantum Vault Holding Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.

Quantum Vault is a technology company developing hardware and software security solutions intended to address cybersecurity challenges associated with future quantum computer development. Quantum Vault is focused on securing current infrastructure against advances in quantum computing by developing security features intended to follow recognized standards and to address existing cybersecurity threats that may evolve as problems, while still focusing on building a foundation for long-term quantum resilience.

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Les actions ordinaires de Quantum Vault Holding Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.

Quantum Vault est une entreprise technologique qui développe des solutions de sécurité matérielles et logicielles conçues pour relever les défis de cybersécurité liés au développement futur des ordinateurs quantiques. Quantum Vault se concentre sur la sécurisation des infrastructures actuelles face aux avancées de l'informatique quantique, en concevant des dispositifs de sécurité conformes aux normes reconnues et destinés à contrer les menaces existantes lesquelles pourraient évoluer tout en jetant les bases d'une résilience quantique à long terme.