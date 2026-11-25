Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat OpenAI verklagt. Anlass sind Hürden bei der Kündigung kostenpflichtiger ChatGPT-Abos sowie eine möglicherweise unwirksame Klausel zu Preiserhöhungen. Eine außergerichtliche Einigung war zuvor gescheitert. Im Juli 2026 hatte die Verbraucherzentrale Brandenburg OpenAI abgemahnt. Der ChatGPT-Anbieter hatte aber auch nach einer Fristverlängerung keine verbindliche Unterlassungserklärung zu den beanstandeten Praktiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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