Köln (ots) -Der Unternehmer Frank Thelenist tief enttäuscht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Wir sitzen da alle und wir erkennen den Friedrich, den wir kennen, einfach nicht wieder. Meine Verwunderung und Frustration ist wirklich stark", sagt Thelen in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 Uhr in Das Erste ausgestrahlt. "Dennoch fordere er nicht den Rücktritt des Kanzlers, denn er habe "keine Alternative", räumt Thelen ein.Der Unternehmer, der 2025 Wahlkampf für die CDU und für Friedrich Merz gemacht hat, kritisiert die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung als Ganzes und fordert personelle Konsequenzen von Merz: "Friedrich kann das grundsätzlich. Aber er muss jetzt halt ein Team finden, wo er das auch umsetzen kann, weil er hat einfach bisher die nötigen Reformen nicht umgesetzt", sagt Thelen bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6398065