IQM wird bis Ende 2027 mit dem IQM Radiance R3 einen 54-Qubit-Quantencomputer an QAI liefern, ein südkoreanisches Unternehmen für Quanten-KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen.

Wenn das System betriebsbereit ist, plant QAI, es seinen Kunden im Rahmen seines Angebots "Quantum-as-a-Service" (QaaS) zur Verfügung zu stellen, um Anwendungsfälle in der Industrie zu erschließen.

Der Auftrag ist der zweite Verkauf eines Quantencomputers durch IQM in Südkorea nach dem System IQM Spark an die Chungbuk National University.

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, schließt eine Partnerschaft mit QAI Co., Ltd., einem südkoreanischen Unternehmen für Quanten-KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur, um einen 54-Qubit-Quantencomputer vom Typ IQM Radiance R3 zu entwickeln. Das Projekt beinhaltet eine Vor-Ort-Quantencomputing-Komplettlösung für das QAI-Rechenzentrum, einschließlich eines Systems vom Typ IQM Radiance R3 und der damit verbundenen Dienstleistungen.

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IQM Quantum Computers partners with QAI, a South Korean quantum-AI company to deploy a quantum computer in their private AI data center in Korea.

Der 54-Qubit-Quantencomputer wird der erste IQM-Quantencomputer sein, der an ein privates Rechenzentrum in Asien geliefert wird. Mit diesem Schritt wird das Vor-Ort-Quantencomputing in die kommerzielle Rechenzentrumsumgebung von QAI integriert, wo sie dazu beitragen wird, Anwendungen und eine robuste, wettbewerbsfähige Infrastruktur innerhalb des südkoreanischen Quantencomputing-Ökosystems aufzubauen. Der IQM Radiance R3 wird voraussichtlich bis Ende 2027 an das Rechenzentrum von QAI in Seoul geliefert und dort vor Ort installiert.

"Wir sind sehr stolz über unsere Partnerschaft mit QAI, denn dieses Unternehmen rüstet sein Rechenzentrum in Seoul mit einem 54-Qubit-Quantencomputer vom Typ IQM Radiance R3 aus", sagte Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer bei IQM Quantum Computers. "Dieser Verkauf ist ein bedeutender Meilenstein für die Quantencomputertechnologie in Südkorea. Mit dem Vor-Ort-Zugang zu IQM Radiance wird QAI in die Lage versetzt, die Forschung voranzutreiben, kommerzielle Anwendungen für Unternehmen zu entwickeln und souveräne Quantenfähigkeiten zu unterstützen, die dafür sorgen, dass kritische Technologien und Daten unter nationaler Kontrolle bleiben. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit QAI, um ein florierendes Quanten-Ökosystem in Korea und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen."

QAI baut Rechenzentren, die GPU-basiertes KI-Computing mit Quantencomputing-Ressourcen verbinden. Wenn das System in Betrieb ist, möchte QAI es seinen Kunden im Rahmen seines Angebots "Quantum-as-a-Service" (QaaS) zur Verfügung stellen. Dies würde koreanischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Organisationen einen Zugang zu dem in Südkorea betriebenen Quantencomputer "IQM Radiance R3" ermöglichen. Das System wird zunächst dafür eingesetzt, industrielle Anwendungsfälle in rechenintensiven Bereichen wie der Arzneimittelforschung, der Entwicklung von Materialien der nächsten Generation, einschließlich Batterien, der Optimierung von Finanzportfolios sowie der Terminplanung in der Logistik und der Energieinfrastruktur zu untersuchen

"Mit der Einbindung des IQM Radiance R3 in unser Rechenzentrum in Seoul schaffen wir einen Ort, an dem koreanische Unternehmen und Forscher GPUs und einen Quantencomputer gemeinsam nutzen können, um reale Probleme zu lösen", sagte Ui-tae Kim, Co-CEO und CTO von QAI. "Zusammen mit IQM werden wir ein Umfeld schaffen, in dem die koreanische Industrie- und Forschungsgemeinschaft ganz praktische Erfahrungen mit Quantencomputern sammeln kann."

IQM Radiance ist der leistungsstärkste Vor-Ort-Quantencomputer von IQM, der für die Integration in Hochleistungs-Rechnerumgebungen (HPC-Umgebungen) entwickelt wurde. Durch die Installation vor Ort werden die Latenzzeiten bei hybriden klassischen und quantenbasierten Workloads reduziert. Das 54-Qubit-System verfügt über hochpräzise Gatter und abstimmbare Koppler zwischen den Qubits, die in einem quadratischen Raster mit der höchsten in diesem Maßstab verfügbaren Konnektivität angeordnet sind. Seine Systemarchitektur unterstützt von Haus aus die Fehlerkorrektur auf Ebene des Oberflächencodes. Die Kunden besitzen und betreiben das System vor Ort, wobei sie Zugriff auf die Impulsebene und die Möglichkeit haben, das System im Zuge der technologischen Weiterentwicklung von IQM mit den neuesten Chips und Komponenten aufzurüsten.

Südkorea hat die Quantentechnologie zu einer nationalen Priorität erhoben. Im Rahmen ihres sechsten Rahmenplans für Wissenschaft und Technologie plant die Regierung, zwischen 2026 und 2030 mehr als 200 Billionen südkoreanische Won (rund 135 Milliarden Euro) in Forschung und Entwicklung zu investieren, wobei die Quantenphysik als einer von zehn nationalen strategischen Technologiebereichen genannt wird. Im Januar 2026 legte das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie zudem seinen ersten umfassenden Plan für die Quantenwissenschaft, -technologie und -industrie vor, der darauf abzielt, Korea bis 2035 die weltweit höchste Nutzungsrate von Quantencomputern zu verschaffen sowie 10.000 Fachkräfte im Bereich der Quantenwissenschaft auszubilden und 2.000 Quantenunternehmen zu fördern. Zum Erreichen dieser Ziele müssen Unternehmen und Forscher in Korea einen praktischen Zugang zu Quantencomputern haben. Da der IQM-Quantencomputer vor Ort installiert und in das Rechenzentrumsangebot von QAI integriert wird, kann QAI diesen Zugang als Dienstleistung für Kunden in ganz Korea anbieten.

Der erste Quantencomputer von IQM in Südkorea, ein IQM Spark an der Chungbuk National University, war der erste kommerzielle Quantencomputer, der im Rahmen des offiziellen Beschaffungsverfahrens der südkoreanischen Regierung installiert wurde. IQM eröffnete im Juni 2025 seine Niederlassung in Seoul. Der QAI-Auftrag wird die installierte Basis von IQM im asiatisch-pazifischen Raum zusätzlich erweitern, nachdem bereits Systeme nach Südkorea, Taiwan und Japan ausgeliefert wurden.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein Weltmarktführer im Bereich der integrierten Quantencomputer und liefert Full-Stack-Quantencomputer auf Basis supraleitender Technologie an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationale Laboratorien weltweit. Mit mehr verkauften Vor-Ort-Systemen als jeder andere Hersteller ermöglicht IQM seinen Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über Quantencomputer, die sich in ihre Supercomputing- und KI-Infrastruktur integrieren lassen. Über IQM Resonance ist zudem ein Cloud-Zugang verfügbar. Von Prozessoren aus eigener Fertigung bis hin zu einem offenen Software-Stack treibt IQM die Entwicklung hin zum fehlertoleranten Quantencomputing voran. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, und wichtigen Standorten in München, Deutschland, beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Über QAI

QAI Co., Ltd. ist ein südkoreanisches Unternehmen, das Quanten-KI-Infrastruktur tätig ist. QAI baut hybride Rechenzentren, die GPS-basiertes KI-Computing mit QPU-basiertem Quantencomputing in einem einzigen Workflow miteinander verbinden. Aufbauend auf dieser Infrastruktur, möchte QAI eine Full-Stack-Quantenplattform bereitstellen, die Middleware, Algorithmen und Quanten-Cloud-Dienste für koreanische Unternehmen und Forscher umfasst. QAI wird geführt von den Co-CEOs Se-man Im und Ui-tae Kim.

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