Offene Türen, regelmäßiges Feedback und echte Rücksichtnahme gelten im Berufsleben als Merkmale zeitgemäßer Führung. Eine neue Untersuchung aus Australien, Großbritannien und China legt nun jedoch eine unerwartete Schattenseite offen. Arbeitnehmer:innen, die im Büro unbedingt makellos wirken wollen, neigen gerade unter unterstützenden Chef:innen verstärkt zu zwanghaftem Übereinsatz. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um die australische Adelaide University, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.