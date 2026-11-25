Offene Türen, regelmäßiges Feedback und echte Rücksichtnahme gelten im Berufsleben als Merkmale zeitgemäßer Führung. Eine neue Untersuchung aus Australien, Großbritannien und China legt nun jedoch eine unerwartete Schattenseite offen. Arbeitnehmer:innen, die im Büro unbedingt makellos wirken wollen, neigen gerade unter unterstützenden Chef:innen verstärkt zu zwanghaftem Übereinsatz. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um die australische Adelaide University, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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