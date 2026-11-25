München (ots) -Der EHC Red Bull München bleibt das heißeste Team der PENNY DEL! Zum Abschluss des 19. Spieltags gewinnen die Münchner zum 6. Mal in Folge und bleiben Spitzenreiter Berlin mit nur einem Punkt Rückstand auf den Fersen. Mann des Spiels beim 4:2 gegen die Grizzlys Wolfsburg: Dominik Kahun. 45 Tage fehlte er verletzungsbedingt - und braucht nur 10 Minuten, um zum zwischenzeitlichen 1:1 zu treffen. "An erster Stelle bin ich sehr froh, dass ich wieder mitmachen konnte und dass wir gewonnen haben", sagt Kahun erleichtert, gibt aber auch zu: "Ich hatte eine Trainingseinheit mit der Mannschaft - und es war sehr, sehr schwierig. Ich könnte mich besser fühlen. Aber nur so kommt man rein." Die aktuelle Form begründet Kahun so: "Wir sind immer schwer zu bespielen, wenn wir unseren Forecheck machen. Es ist sehr schwer, gegen uns etwas zu kreieren, wenn wir alle bei unseren Männern sind und unseren Job machen."Für den Vorletzten Iserlohn bleibt Schwenningen derweil kein gutes Pflaster. Zum 7. Mal in Folge werden den Roosters bei den Wild Wings die Flügel gestutzt. Das 1:6 spiegelt jedoch nicht den Spielverlauf wider, findet Colin Ugbekile: "Ich fand, dass wir Zeiten im Spiel hatten, in denen wir echt gut drin waren, gute Plays gemacht haben, gedrückt haben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr unzufrieden mit dem Ergebnis." Ausgerechnet am Freitag warten die formstarken Münchner - live ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel bei MagentaSport. Ugbekile: "Wir freuen uns auf das Heimspiel! Zu Hause tun wir uns irgendwie leichter. Aber wir müssen zusehen, dass wir auswärts auch Punkte holen."Nachfolgend die Clips und Stimmen vom Abschluss des 19. Spieltag in der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's gleich am morgigen Donnerstag, wenn die Löwen Frankfurt und die Adler Mannheim im Derby den 20. Spieltag eröffnen - live ab 19.00 Uhr bei MagentaSport.PENNY DEL | 19. SpieltagEHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 4:2 | 6. Sieg in Folge! München bleibt das heißeste Team der LigaLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SzZyYTArZzNFcHRBYXlJd1Q0emcyVzd1eGl0WlFQRmE0K2UzNHQ3c0hMRT0=Dominik Kahun trifft bei seinem Comeback nach Verletzungspause: clipro.tv/player?publishJobID=emlBb1ZqdS9YL1BWVElKVnRpT2FxU1BBYzhvS1V6L3BzRmRWOVVCSkFCZz0=Heftige Landung bei Wolfsburgs Tyler Morley nach dem Check von Lucas Thaler: clipro.tv/player?publishJobID=YzBmZUJGWEprcmw1ZUhlNTlKQmJqclpjOGpJTUNiRVRnUUgzU3d6ZW1Pdz0=Dominik Kahun, Torschütze für den EHC Red Bull München bei seinem Comeback nach Verletzungspause: "An erster Stelle bin ich sehr froh, dass ich wieder mitmachen konnte und dass wir gewonnen haben. Es ist natürlich schön, so anzufangen. Ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Ich hatte eine Trainingseinheit mit der Mannschaft - und es war sehr, sehr schwierig. Ich könnte mich besser fühlen. Aber nur so kommt man rein. Es wird ein paar Spiele dauern, aber ich bin sehr glücklich, dass ich wieder mitmachen darf."... über München als "heißestes Team der Liga": "Ich glaube, dass wir über eine große Menge an Zeit unser Spiel durchziehen können. Wir sind immer schwer zu bespielen, wenn wir unseren Forecheck machen. Es ist sehr schwer, gegen uns etwas zu kreieren, wenn wir alle bei unseren Männern sind und unseren Job machen. So müssen wir weitermachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YzNPNlVRWWl2d3dmb2N5TVB3WVlnRUx1SWVMWHppcXFFVEtGbzl3d2ZXRT0=Luis Schinko, Grizzlys Wolfsburg: "Wir haben einfach zu viele Strafen genommen. Im 5 gegen 5 sahen wir nicht schlecht aus, haben das, was wir spielen wollten, gut umgesetzt. Aber auf der Strafbank gewinnst du kein Spiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TnBVbkVzQmpBTUltYTZtR2tYY05yR1hickNPeG1HNm5QaWxUOHFkUjZCTT0=Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters 6:1 | Überragende Chancenverwertung! Wild Wings stutzen Roosters die FlügelLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZXExT2xxTWc2Qk1HTktVaG1hY0J5d1JJTUI1MHFGVG0yNUlZYlBQdXRIND0=Tor-Debüt in der DEL! Der 21-jährige Vadim Schreiner macht den Doppelschlag für die Wild Wings perfekt: clipro.tv/player?publishJobID=OXhsQXRCTU1waHh6V2tiM1pkbUoyU3YyTGloQkVUZ3kxQlF2MTEwaXZ3dz0=Eric Cornel, Doppeltorschütze für die Schwenninger Wild Wings gegen sein Ex-Team: "Es ist nur ein weiteres Spiel. Es hat sich gut angefühlt, zwei Tore zu schießen. Wir machen hier einfach weiter. Ich hoffe das Beste für sie!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTNOSGJDU0ZiTUE3Qkc3UEtYako2N0ZCb25kRnhDcEY4QVlSWklvU1N0ST0=Colin Ugbekile, Iserlohn Roosters: "Ich fand, dass wir Zeiten im Spiel hatten, in denen wir echt gut drin waren, gute Plays gemacht haben, gedrückt haben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr unzufrieden mit dem Ergebnis."Ugbekile über das bevorstehende Spiel gegen München, dem formstärksten Team der Liga: "Wir freuen uns auf das Heimspiel! Zu Hause tun wir uns irgendwie leichter. Aber wir müssen zusehen, dass wir auswärts auch Punkte holen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=elRFTUxGWDRwODlqY1ppY2JUM0xLUmdFRUNpSjhYUUtRcm1wYVBBMW9UST0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot - das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.dePENNY DEL | 20. SpieltagDonnerstag, 26.11.2026ab 19.00 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler MannheimFreitag, 27.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings, Kölner Haie - Straubing Tigers, Augsburger Panther - Eisbären Berlin, Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingolstadt - Krefeld PinguinePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6398070