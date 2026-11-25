Die Hightech-Zone der Western (Chongqing) Science City

CHONGQING, China, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf einer Pressekonferenz am 23. November gab die Hightech-Zone der Western (Chongqing) Science City ihre strategischen Ziele für 2030 bekannt: Sie strebt an, das regionale BIP auf über 130 Milliarden RMB zu steigern und 6 Prozent davon für Forschungs- und Entwicklungsausgaben bereitzustellen, um sich zum zentralen Knotenpunkt für wissenschaftliche und technologische Innovationen innerhalb des Wirtschaftsraums Chengdu-Chongqing zu entwickeln.

Als nationale Hightech-Industrieentwicklungszone verzeichnete sie in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum des regionalen BIP von 8,2 Prozent, wobei der Gesamtwert der Industrieproduktion 260 Milliarden RMB überstieg. In der Gesamtwertung der nationalen Hightech-Zonen ist die Region um 16 Plätze nach oben geklettert und verzeichnet damit den größten Sprung in Zentral- und Westchina.

Innovationsressourcen beschleunigen ihre Konzentration. In dieser Zone sind derzeit 290 Innovationsplattformen für Wissenschaft und Technologie auf kommunaler Ebene oder höher sowie 701 Hightech-Unternehmen ansässig. Das Jinfeng-Labor, dessen Schwerpunkt auf den Lebens- und Gesundheitswissenschaften liegt, hat gemeinsam mit dem Jialingjiang-Labor, das sich auf digitale Intelligenz spezialisiert hat, bereits bedeutende Durchbrüche erzielt, darunter vollautomatische Lagerungssysteme für pathologische Proben und humanoide Roboter.

Die Mechanismen der Zone zur Vermarktung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften sind landesweit führend. Ein Paket von Reforminitiativen - darunter das Modell "Erst investieren, dann Kapitalbeteiligung" und der "Vier-Teams"-Begleitmechanismus zur Unterstützung von Talenten aus Wissenschaft und Technik bei Innovation und Unternehmertum - wurde auf den Weg gebracht, wobei die damit verbundenen Erfahrungen und Praktiken landesweit Beachtung fanden.

Die Zone verfügt über eine solide industrielle Basis. Die Produktionskapazität für Leistungshalbleiter liegt in Westchina an erster Stelle und landesweit an dritter Stelle. Räumlich gesehen hat sich ein Entwicklungsmuster herausgebildet, das sich durch "Forschung und Entwicklung im Norden, Versuche im Pilotmaßstab und Kommerzialisierung im Zentrum sowie Produktion im Süden" auszeichnet. Bis 2030 wird das industrielle Produktionsvolumen sowohl bei integrierten Schaltkreisen als auch bei Fahrzeugen und Motorrädern mit alternativen Antrieben voraussichtlich 60 Milliarden RMB übersteigen, während das der intelligenten Endgeräte der nächsten Generation 190 Milliarden RMB erreichen wird. Zukunftsbranchen wie die "Low-Altitude Economy" und "Embedded Intelligence" werden parallel gefördert, und es wird erwartet, dass das Gesamtvolumen der Importe und Exporte im Außenhandel 350 Milliarden RMB übersteigen wird.

Mit einer offeneren Haltung lädt die Hightech-Zone der Western (Chongqing) Science City Talente aus aller Welt und führende Unternehmen herzlich ein, an diesem "Treffpunkt im Westen Chinas" für wissenschaftliche und technologische Innovation teilzunehmen und gemeinsam ein neues Kapitel der hochwertigen Entwicklung zu schreiben.

Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558