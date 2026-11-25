Durch die Übernahme erhält die Expedia Group ein vielfältiges Flugangebot sowie Technologie und Fachwissen, um das Erlebnis für Reisende und Partner zu verbessern

Die Expedia Group gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Kiwi.com, einem in der Tschechischen Republik ansässigen Reise-Technologieunternehmen und Online-Reisebüro, geschlossen hat.

Durch die Vereinbarung werden das umfassende Angebot, die fortschrittliche Technologieplattform und die einzigartigen Kundenservice-Kompetenzen von Kiwi.com in die Flugplattform der Expedia Group integriert. Dadurch wird die starke Position der Expedia Group im US-Flugreisemarkt auf Europa ausgeweitet und es werden Wachstumschancen sowohl für die Verbrauchermarken der Expedia Group als auch für ihre B2B-Partner erschlossen.

"Wir freuen uns sehr, Kiwi.com bei der Expedia Group willkommen zu heißen. Oliver und sein Team haben eine innovative Flugbuchungsplattform entwickelt, die sich schon für Millionen von Reisenden bewährt hat", sagte Ariane Gorin, CEO der Expedia Group. "Die Kombination der Technologie von Kiwi.com mit der Reichweite der Expedia Group wird die Marke Expedia und unsere Position im B2B-Geschäft im Flugbereich stärken und Reisenden sowie Partnern mehr Auswahl, Vertrauen und Mehrwert bieten."

"Nach 14 Jahren, in denen wir Kiwi.com aufgebaut haben, ist dies ein zutiefst bedeutungsvoller Moment für mich und für alle, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist", sagte Oliver Dlouhý, Mitbegründer und CEO von Kiwi.com. "Wir sind von der einfachen Überzeugung ausgegangen, dass Technologie das Reisen für Kunden zugänglicher und lohnender machen kann. Der Beitritt zur Expedia Group ist eine Anerkennung für den Einfallsreichtum, die Beharrlichkeit und die Kundenorientierung unseres Teams; gleichzeitig bietet er uns die Chance, das, was wir aufgebaut haben, noch viel mehr Reisenden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Gemeinsam können wir auf dieser Technologie aufbauen, um noch mehr Reisenden bei der Planung und Buchung ihrer Reisen zu helfen."

Die Transaktion, die weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Über Expedia Group

Expedia Group, Inc. (NASDAQ: EXPE) ist der globale Reisemarktplatz mit dem zentralen Ziel, Reisenden dabei zu helfen, die Welt zu entdecken Reise für Reise. Expedia Group verbindet Reisende, Partner und Werbekunden durch ihre vertrauenswürdigen Marken, führende Technologie und umfangreichen Daten aus erster Hand und bietet so vorausschauende, personalisierte Erlebnisse, die die Zukunft des Reisens prägen. Das Ökosystem der Expedia Group umfasst drei führende Verbrauchermarken: Expedia, Hotels.com und Vrbo das größte B2B-Reiseunternehmen und ein führendes Werbenetzwerk. Unter der Leitung eines erfahrenen und engagierten internationalen Teams unterstützt die Expedia Group Millionen von Reisenden in mehr als 70 Ländern dabei, die Welt sicher und unkompliziert zu erkunden.

Über Kiwi.com

Kiwi.com ist eine Plattform zur Flugbuchung mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik. Kiwi.com wurde 2012 gegründet und nutzt eigene Technologie, um Reisenden bei der Suche und Buchung von Flugreisen zu helfen. Die Mission von Kiwi.com besteht darin, Technologie und Innovation zu nutzen, um Menschen und Kulturen durch Reisen miteinander zu verbinden und Kunden weltweit nahtlose End-to-End-Erlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kiwi.com und im Kiwi.com-Medienbereich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion und zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Expedia Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

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