Wegweisendes Geschäft überführt kritische globale Energievermögenswerte (Global Energy Assets) in amerikanisches und alliiertes Eigentum, um Energiesicherheit zu stärken

Ein von den USA geführtes Konsortium gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der LUKOIL International GmbH (LIG) durch eine Transaktion, um kritische globale Energievermögenswerte in amerikanischem und verbündetem Besitz zu sichern, abgeschlossen hat. Die Transaktion ist darauf ausgelegt, den Betrieb von Energieanlagen in Schwellen- und anderen Märkten zu stabilisieren, die Energiesicherheit zu stärken und eine zuverlässige Energieversorgung für amerikanische Familien und Unternehmen zu gewährleisten und Milliarden an amerikanische Steuerzahler zurückzugeben.

Das von Eldridge geführte Konsortium umfasst die U.S. International Development Finance Corporation (DFC), die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässige Catena Investment Holding und Xtellus Partners.

Wichtige Energieanlagen

Die Übernahme würde die nicht russischen Öl- und Gasvermögen von LUKOIL von der russischen Muttergesellschaft auf das US-geführte Konsortium übertragen. Dieses Portfolio umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette, von der Förderung in Öl- und Gasfeldern über Raffinerien und Pipelines bis hin zu nachgeschalteten Betriebsabläufen in mehreren Partner- und Bündnisstaaten der USA in West- und Südosteuropa, im Nahen Osten, in Zentralasien, in Nord- und Subsahara-Afrika und in Nordamerika.

Die Upstream-Aktivitäten der LIG erstrecken sich über 11 Länder und produzieren gegenwärtig rund 350.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Darüber hinaus umfasst das Portfolio drei Raffinerien, einschließlich Burgas in Bulgarien, der größten Erdölraffinerie auf dem Balkan; Zeeland in den Niederlanden und Petrotel in Rumänien, die über eine kombinierte Raffineriekapazität von etwa 350.000 Barrel pro Tag verfügen und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Zusammen versorgen sie das Schwarze Meer, den Balkan und Nordwesteuropa und liefern Erdölprodukte, einschließlich Diesel an verbündete Nationen der USA. Darüber hinaus umfasst die LIG ein internationales Handelsgeschäft (LITASCO) und mehr als 2.000 Tankstellen in 16 Ländern in Europa, Nordamerika und Zentralasien.

Bedingungen der Transaktion

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer bedingten Genehmigung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums. Darüber hinaus unterliegt die Transaktion den üblichen Abschlussbedingungen, dem erfolgreichen Abschluss der Unternehmensprüfung sowie anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Unmittelbar nach Abschluss wird sich das Konsortium vorrangig um die Stabilisierung der wichtigsten Betriebsabläufe kümmern, den Vermögenserhalt und Investitionen sichern und die Kontinuität vom Upstream- bis zum Downstream-Geschäft sicherstellen, einschließlich der Wiederherstellung der vollen Raffineriekapazitäten.

Gemäß den ausgehandelten Bedingungen der Transaktion:

Das Portfolio wird im Rahmen eines Aktientauschs erworben. Das Konsortium wird beschränkte russische Aktien der PJSC LUKOIL und anderer russischer Unternehmen gegen 100% der Anteile an der LIG tauschen.

Die Verwendung dieser Aktien als Gegenleistung vermeidet jegliche direkte Barzahlung an Russland im Rahmen der Transaktion.

Die DFC wird im Namen der Vereinigten Staaten eine Beteiligung erhalten, ohne dass dem amerikanischen Steuerzahler dadurch Vorabkosten entstehen.

Der Verkaufserlös wird für die Dauer von fünf Jahren oder bis zur Aufhebung der Sanktionen auf einem verfügungsbeschränkten Treuhandkonto verwahrt.

Nach Abschluss werden die Vermögenswerte der LIG komplett von der Eigentümerschaft der PJSC LUKOIL abgetrennt.

Citi fungiert als Lead Financial Advisor für das Konsortium.

Über Eldridge

Todd Boehly ist Chairman und CEO von Eldridge, einer breit aufgestellten Holdinggesellschaft, die mehr als 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Eldridge ist alleiniger Eigentümer von Eldridge Wealth Solutions, das aus Security Benefit (gegründet 1892) und Everly, einem digitalen Unternehmen für Altersvorsorge und Eldridge Capital Management, einem auf verschiedene Anlagestrategien spezialisierten Verwalter alternativer Vermögenswerte besteht. Vor seiner Amtszeit bei Eldridge war Todd Boehly President von Guggenheim Partners, wo er die Kreditsparte von Guggenheim aufbaute und die Aktivitäten des Unternehmens im Energiesektor leitete. Bemerkenswert ist, dass Todd Boehly im Jahr 2010 den Guggenheim Energy Opportunities Fund auflegte und Investitionen in Upstream-Öl- und -Gas-Assets und die Energieinfrastruktur realisierte. Er ist Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks und Trent Rockets.

Über die U.S. International Development Finance Corporation

Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC), die 2019 mit überparteilicher Unterstützung unter Präsident Trump gegründet wurde, ist der internationale Investitionsarm der US-Regierung. Die DFC mobilisiert weltweit privates Kapital, um die US-Außenpolitik und die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Die Investitionen der DFC erzielen starke Renditen für die amerikanischen Steuerzahler, treiben eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung für Verbündete und Partner voran und sichern Lieferketten, um geopolitischen Gegnern der USA entgegenzutreten und sie im Wettbewerb zu übertreffen.

Über Xtellus Partners

Xtellus Partners ist eine globale Finanzberatungs- und Investmentgruppe, die sich auf die Lösung komplexer finanzieller Herausforderungen und die Erschließung von Wachstumspotenzialen in unerschlossenen Märkten konzentriert. Mit Expertise in den globalen Kapitalmärkten und in der Beratung, im Wertpapierhandel, in der Vermögensverwaltung sowie im Rohstoffhandel bietet Xtellus sowohl Kapital als auch strategische Weitsicht, um langfristigen Erfolg zu sichern.

Über Catena Investment Holding

Catena Investment Holding ist eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf dem wachsenden Energiesektor.

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