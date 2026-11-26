München (ots) -Bereits zum vierten Mal hat der ADAC die Preise für Tages- und Mehrtagesskipässe in 29 beliebten Wintersportregionen in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Frankreich und Tschechien untersucht. Das Ergebnis: Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 5,7 Prozent gestiegen. Je nach Skigebiet reichen die Erhöhungen von 1,8 bis fast 20 Prozent.Während Tageskarten für Erwachsene im Vorjahr vielerorts noch rund 70 Euro kosteten, verlangen inzwischen 13 der untersuchten Gebiete mehr als 80 Euro. Unter der 70-Euro-Marke liegen nur noch acht Skigebiete, alle in Deutschland oder Frankreich.Nicht nur die Pässe für Erwachsene, auch die Kindertickets werden teurer. In den untersuchten Skigebieten kostet die Tageskarte inzwischen überwiegend mehr als 40 Euro. Die günstigste gibt es mit 24 Euro in Balderschwang, die teuerste in La Plagne-Les Arcs mit 63 Euro.Noch deutlicher zeigen sich die Unterschiede bei Drei-Tages-Skipässen. Während noch einige deutsche Gebiete für eine vierköpfige Musterfamilie rund 400 Euro verlangen, kosten drei Tage Skivergnügen in Laax-Flims fast 920 Euro und in Zermatt knapp 900 Euro.Trotz der allgemeinen Preissteigerungen bieten die Skigebiete in Deutschland weiterhin fast durchweg die günstigsten Konditionen im internationalen Vergleich. In sechs der acht untersuchten Gebiete können Erwachsene noch für rund 50 Euro pro Tag auf die Piste. Balderschwang liegt mit 49 Euro an der Spitze des Preisvergleichs. Zudem punkten Balderschwang, Spitzingsee-Tegernsee und Lenggries-Brauneck auch insbesondere für Familien mit den preiswertesten Tagesangeboten. Selbst im großen Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal zahlt die Musterfamilie für einen Skitag maximal 208 Euro.In Österreich kostet die Tageskarte für Erwachsene inzwischen über 70 Euro, sieben der elf untersuchten Gebiete verlangen mehr als 80 Euro. In Südtirol liegen die Preise zwischen 73 und 83 Euro. Auch Familien zahlen dort überdurchschnittlich viel mit bis zu 272 Euro in Arlberg - St. Anton. Einzig Damüls-Mellau mit 205 Euro und Obertauern mit 216 Euro sind vergleichsweise günstig.Die Schweiz bleibt im Vergleich ein teures Wintersportland. Tageskarten für Erwachsene kosten zwischen 99 und 112 Euro. Zermatt hat mit 112 Euro auch das teuerste Ticket im gesamten Vergleich. Für die ADAC Musterfamilie summieren sich die Liftkarten auf rund 300 bis 339 Euro pro Skitag.Für Erwachsene bietet Frankreich attraktive Konditionen: In Alpe d'Huez und Les Deux Alpes stehen für rund 68 Euro pro Tag jeweils mehr als 200 Pistenkilometer zur Verfügung. Familien profitieren allerdings weniger, da die Preisunterschiede zwischen Erwachsenen- und Kindertickets gering sind.Im tschechischen Skigebiet Spindlermühle stiegen die Preise im Durchschnitt um knapp 18 Prozent. Die Tageskarte kostet dort für Erwachsene inzwischen rund 82 Euro und liegt damit deutlich über dem Niveau der deutschen Skigebiete. Für die Musterfamilie ist das Tagesticket mit fast 287 Euro das teuerste nach den schweizerischen und italienischen Skigebieten.ADAC Tipps für günstigeres SkifahrenOnline kaufen: Tickets im Vorverkauf sind häufig günstiger als an der Tageskasse.Früh buchen: Dynamische Preise machen frühe Buchungen oft günstiger. Allerdings sind diese Tickets häufig nicht stornierbar.Ferienzeiten meiden: Wer unter der Woche oder außerhalb der Ferien fährt, kann zusätzlich sparen.Familienangebote prüfen: Familienkarten und Altersgrenzen für Kinder- und Jugendtickets vergleichen.Skipässe vergleichen: Mehrtageskarten für größere Skiverbünde sind oft günstiger als Tickets für einzelne Teilgebiete.Methodik:Für den ADAC Skipassvergleich wurden die Preise von 29 beliebten Skigebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Tschechien untersucht. Grundlage waren die auf den Betreiber-Websites veröffentlichten Kassenpreise für Tages- und Drei-Tages-Skipässe zum Jahreswechsel 2026/2027. Zusätzlich wurden die Kosten für eine vierköpfige Musterfamilie (zwei Erwachsene, ein 14-jähriger Jugendlicher und ein zehnjähriges Kind) ermittelt und mit den Vorjahrespreisen verglichen. Der Vergleich bezieht sich dabei lediglich auf die aktuellen Ticketpreise, ohne weitere Berücksichtigung von Höhenlage (Schneesicherheit), Pistenlänge und Beförderungsinfrastruktur.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6398076