Der globale Handelskonflikt erreicht die nächste Eskalationsstufe. Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter China, die Europäische Union und Japan. An den Finanzmärkten wächst die Verunsicherung, insbesondere exportorientierte Unternehmen geraten unter Druck. Doch während viele Anleger weitere Kursverluste befürchten, könnten sich für ausgewählte Aktien attraktive Chancen eröffnen. Washington verschärft den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de