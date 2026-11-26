Kyjiw / München (ots) -Kindern in der Ukraine steht der härteste Winter seit Beginn der russischen Großinvasion bevor. Davor warnen die SOS-Kinderdörfer weltweit. "Die russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Die Energieinfrastruktur des Landes ist so stark zerstört wie nie zuvor", sagt Serhii Lukashov, Leiter der Hilfsorganisation in der Ukraine. Nach Angaben von Unicef liegt die Zahl der gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur bereits jetzt um 78 Prozent über der des gesamten Vorjahres. Um Energie zu sparen, werde im ganzen Land immer wieder der Strom für bis zu 18 Stunden abgeschaltet.Lukashov sagt: "Wenn bei eisigen Temperaturen tagelang Strom, Heizung und fließendes Wasser ausfallen, kann das insbesondere für kleine Kinder oder kranke Kinder massive gesundheitliche oder sogar tödliche Folgen haben." Besonders betroffen seien auch viele der 3,6 Millionen Binnenvertriebene, die vor der russischen Besatzung fliehen mussten oder ihr Zuhause durch Angriffe verloren haben. Viele von ihnen leben in notdürftigen Unterkünften. Landesweit wurden mehr als drei Millionen Wohnungen zerstört oder beschädigt.Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur gefährden auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen: Immer wieder fällt der Unterricht aus, und die Kälte hindert die Schüler und Schülerinnen am Lernen. Hinzu kommt die enorme psychische Belastung: Nach fast fünf Jahren Krieg leiden viele Kinder unter anhaltendem Stress und Zukunftsängsten. Den Winter in dunklen, eiskalten Wohnungen verbringen zu müssen, verschärft ihre psychische Not zusätzlich."Wir schauen genau hin, was Kinder und Familien in ihrer jeweiligen Situation brauchen. So unterstützen wir beispielsweise eine Familie, deren Kind künstlich beatmet werden muss, mit einer mobilen Stromversorgungsstation. Bei einem Stromausfall kann diese Hilfe lebensrettend sein", sagt Petra Sorge-Booms, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit in München.Im Rahmen ihrer Winterhilfe unterstützen die SOS-Kinderdörfer Kinder und Familien unter anderem mit- Decken, Thermosflaschen und warmer Kleidung- Batteriebetriebenen Lampen, Powerbanks und Heizgeräten- Generatoren, Wechselrichter und mobile Stromversorgungsstationen- Beheizten Anlaufstellen in den Sozialzentren der SOS-Kinderdörfer- Betreuungsangeboten und psychosozialer Unterstützung für Kinder und FamilienDie SOS-Kinderdörfer rufen zu Spenden auf. "Damit Kinder und Familien den Winter überstehen, brauchen sie jetzt dringend Hilfe", sagt Petra Sorge-Booms.Spendenkonto der SOS-Kinderdörfer weltweitIBAN: DE81 4306 0967 2222 2000 00GLS GemeinschaftsbankBIC: GENODEM1GLSStichwort: Winterhilfe UkraineFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6398081