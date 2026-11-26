Berlin (ots) -Deutschland wird die EU-Plattformrichtlinie nicht wie vorgeschrieben bis zum 2.12.2026 umsetzen. Wie das zuständige Bundesarbeitsministerium dem rbb auf Anfrage mitteilt, gibt es noch keinen Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz. Derzeit erfolgten "interne Abstimmungen, der Referentenentwurf soll zeitnah vorgelegt werden", so das Bundesarbeitsministerium in einer schriftlichen Antwort an die Redaktion rbb24 Recherche. Nachfragen zum genauen Zeitplan blieben unbeantwortet.Die EU-Plattformrichtlinie soll für faire Arbeitsbedingungen in der Plattformwirtschaft, beispielsweise bei den diversen Essenslieferdiensten, sorgen, die staatliche Aufsicht verbessern und bei Verstößen hohe Bußgelder für Unternehmen der Plattformwirtschaft ermöglichen.Pascal Meiser, Mitglied des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales (Die Linke), hält es "für faktisch ausgeschlossen, dass die Umsetzung der Plattformrichtlinie noch fristgerecht erfolgt." Ein Gesetzgebungsverfahren dauere selbst im Schnellverfahren mehrere Wochen. Berücksichtige man die Beteiligung von Verbänden und mögliche Anhörungen von Sachverständigen, sei "ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahren selbst bis Ende des Jahres schlichtweg nicht vorstellbar", so Meiser.Von dem Verzug betroffen ist auch ein mögliches Direktanstellungsgebot für digitale Plattformdienste, das Teil des Gesetzes werden könnte. Ein Direktanstellungsgebot würde die Plattformen dazu verpflichten, die Kurierfahrer direkt, als eigene Angestellte, zu beschäftigten. Eine Auslagerung an Subunternehmen wäre dann verboten. Die Prüfung eines solchen Gebots kündigte die damalige Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) im Dezember 2025 im rbb an. Recherchen des rbb offenbarten zuvor systematische Ausbeutung und kriminelle Methoden bei den Subunternehmen digitaler Plattformbetreiber wie Uber Eats, Lieferando und Wolt. Dazu zählten Gehälter deutlich unter Mindestlohn, fehlende Arbeitnehmerrechte und die Verschleierung von Verantwortlichkeiten, auch durch den Einsatz von Strohleuten. Die Plattformbetreiber verwiesen in schriftlichen Stellungnahmen darauf, ihre Subunternehmen vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet zu haben und mögliche Verstöße zu ahnden, bis hin zur Beendigung der Zusammenarbeit.Der Bundestag beschäftigte sich im Januar 2026 mit den Zuständen bei den Lieferdiensten, im September 2026 forderte der Bundesrat in einer Entschließung die Bundesregierung auf, Subunternehmen in der plattformbasierten Lieferbranche zu verbieten.Das "Lieferando Workers Collective", ein selbstorganisiertes Fahrerkollektiv, das Kuriere aller Plattformen vertritt, teilte dem rbb auf Anfrage mit, dass sich die Fahrer von der Bundesregierung im Stich gelassen fühlten. Das Ausbleiben einer politischen Entscheidung gefährde auch die letzten fair bezahlten Jobs in dem Bereich: "Ohne ein verbindliches Direktbeschäftigungsgebot und eine konsequente Umsetzung der europäischen Plattformrichtlinie wird es keine legalen Kurierjobs mehr geben."Dass die Bundesregierung bislang keinen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, liegt nach Ansicht von Pascal Meiser (Die Linke) auch an fehlendem Interesse für die Belange der zumeist migrantischen Kurierfahrer: "In Bereichen wie bei den plattformgebundenen Essensliederdiensten bleiben extreme Arbeitsausbeutung und zum Teil kriminelle Subunternehmerstrukturen weiter traurige Realität. Das alles ist politisch gesehen durchaus bewusst unterlassene Hilfeleistung und in jeder Hinsicht verantwortungslos."Die EU-Kommission will auf Anfrage die voraussichtliche Fristverletzung nicht kommentieren. Da sie aber bestrebt sei, eine rasche Einhaltung des EU-Rechts sicherzustellen, werde die Kommission "das am besten geeignete Durchsetzungsinstrument" einsetzen, heißt es in einer Stellungnahme an die Redaktion rbb24 Recherche. Das kann die Aufnahme eines informellen Dialogs mit der Bundesregierung oder ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland sein.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)rbb24 RechercheMasurenallee 8-1414057 BerlinTelefon: +49 30 97993 30350Mail: rbb24recherche@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6398028