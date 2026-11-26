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Gold schwankt, OR Royalties liefert: Rekordumsatz nach neun Monaten und fast 97% Cash-Marge. Agnico Eagle skizziert für Canadian Malartic den Weg zu 1 Mio. Unzen pro Jahr.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu OR Royalties Inc.· Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit der Emittentin einen entgeltlichen IR-Vertrag unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 26. November 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin

+++ KI und Gold: Die indirekten Effekte zählen +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Ausverkauf bei Technologieaktien hat zuletzt auch den Goldmarkt erfasst: Viele Anleger verkauften Gold, um Nachschussforderungen zu bedienen. Nach einem Wochenverlust von mehr als 9% griffen am 23. November Schnäppchenjäger zu und lösten eine kräftige Gegenbewegung aus.1

Ob der KI-Boom für Gold langfristig Risiko oder Rückenwind ist, untersucht der World Gold Council in einer Analyse vom 23. November 2026. Das Ergebnis: Der direkte Einfluss von KI auf die Goldnachfrage ist gering, die Technologie steht nur für rund 6 bis 7% der jährlichen Nachfrage. Weit wichtiger sind die indirekten Effekte auf Energiepreise, Inflation, Zinsen und Geopolitik.

Zwei dieser Kanäle stützen Gold: Der Strombedarf der Rechenzentren kann die Inflation antreiben, und Technologiewettbewerb sowie Exportkontrollen erhöhen die Nachfrage nach sicheren Werten. Dagegen könnten Produktivitätsgewinne die Realzinsen steigen lassen, und KI im Bergbau dürfte das Angebot langfristig moderat erhöhen.2

Für Anleger rücken damit Geschäftsmodelle in den Blick, die vom Goldpreis profitieren, ohne selbst Minen bauen zu müssen. Genau hier setzt OR Royalties (WKN: A417BX) an: Das Unternehmen hält mehr als 200 Royalties, Streams und ähnliche Beteiligungen, davon 25 auf produzierende Assets, während die Betreiber Bau und Betrieb finanzieren.3

OR Royalties: 26% mehr Umsatz bei fast 97% Cash-Marge

Im dritten Quartal 2026 steigerte OR Royalties (WKN: A417BX) den Umsatz um 26% auf 90,2 Mio. US-Dollar. Die erzielten Goldäquivalentunzen (GEOs) blieben mit 20.237 nahezu stabil, den Ausschlag gab der realisierte Goldpreis von 4.304 US-Dollar je Unze nach 3.434 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die Cash-Marge erreichte 87,3 Mio. US-Dollar oder 96,8% des Umsatzes, der operative Cashflow je Aktie stieg um 21% auf 0,42 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis legte um 28% auf 53,9 Mio. US-Dollar zu. Der ausgewiesene Nettogewinn sank um 33% auf 55,4 Mio. US-Dollar, weil das Vorjahresquartal einen nicht zahlungswirksamen Sondergewinn von 54,4 Mio. US-Dollar enthielt.3

Quelle: OR Royalties Inc.

Nach neun Monaten stehen ein Rekordumsatz von 290,9 Mio. US-Dollar, ein Plus von 56%, und ein um 79% höheres bereinigtes Ergebnis von 189,5 Mio. US-Dollar zu Buche. Mit 63.734 GEOs liegt OR Royalties auf Kurs zur Mitte der Jahresprognose von 80.000 bis 90.000 GEOs.

Quelle: OR Royalties Inc.

Zugleich hat das Unternehmen seine Finanzierungsbasis gestärkt: Die revolvierende Kreditlinie stieg von 650 auf 850 Mio. US-Dollar und läuft bis August 2030. Einschließlich Barmitteln von 76,7 Mio. US-Dollar und einer nicht fest zugesagten Aufstockungsoption beziffert OR Royalties die verfügbare Liquidität auf rund 1,0 Mrd. US-Dollar, bei Schulden von 228,2 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal kommen rund 65 Mio. US-Dollar hinzu, aus dem Teilrückkauf der Royalty auf "Cascabel' durch SolGold und einer aufgeschobenen Zahlung von Galiano Gold.

Auch das Portfolio wächst: 2026 kamen "Dalgaranga' in Australien, "Cuiú Cuiú' in Brasilien und "Amulsar' in Armenien als produzierende Assets hinzu. Für "Windfall' in Québec erhielt Gold Fields am 2. November die Baugenehmigung, die Investitionsentscheidung soll bis Februar 2027 fallen. Geplant sind rund 300.000 Unzen Gold pro Jahr, an denen OR Royalties über eine NSR-Royalty, also einen Anteil am Nettoschmelzerlös, von 2 bis 3% beteiligt ist.3

"Canadian Malartic': Agnico Eagle zeigt den Weg zu einer Million Unzen

Den größten Hebel bietet die wichtigste Beteiligung von OR Royalties (WKN: A417BX): Nach dem Capital Markets Day von Agnico Eagle am 18. November soll "Canadian Malartic' bis 2033 rund eine Million Unzen Gold pro Jahr produzieren. Rund 550.000 Unzen sollen ab 2029 aus dem ersten "Odyssey'-Schacht und der Rampe kommen, weitere 200.000 bis 250.000 Unzen aus einem möglichen zweiten Schacht, 120.000 bis 150.000 Unzen aus "Marban' und 80.000 bis 100.000 Unzen aus "Wasamac'.4

Quelle: Agnico Eagle Mines Limited

Der erste Schacht ist zu 73% fertiggestellt, die erste Förderung über ihn wird für Juni 2027 erwartet. Im "Barnat'-Tagebau läuft der Abbau seit Ende September wieder, nachdem eine Felsbewegung an der Nordwand die Arbeiten im Juli unterbrochen hatte.4,5 OR Royalties hält auf dem Komplex NSR-Royalties von 3 bis 5%, für den Untertagebetrieb ergibt sich auf Basis des Minenplans von 2023 ein gewichteter Satz von rund 4,61%.

Zwei weitere Projekte von Agnico Eagle mit je 2% NSR für OR Royalties rücken näher: "Upper Beaver' in Ontario soll vorbehaltlich wichtiger Genehmigungen im ersten Halbjahr 2030 starten und rund 210.000 Unzen Gold sowie 3.600 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern, "Hammond Reef' ab 2032 über 13 Jahre jährlich 250.000 bis 300.000 Unzen. Aktualisierte technische Bewertungen sind für das zweite Quartal 2027 geplant. Schon das bestehende Portfolio trägt laut OR Royalties bis 2030 rund 50% Wachstum der zurechenbaren Produktion, der weitere Ausbau von "Canadian Malartic' sowie "Upper Beaver' und "Hammond Reef' kämen danach hinzu.4

Die Aktionäre sind direkt beteiligt: Für das vierte Quartal 2026 beschloss OR Royalties eine Dividende von 0,065 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 15. Januar 2027 an die zum 31. Dezember 2026 eingetragenen Aktionäre. Bereits die im Oktober gezahlte Dividende war die 48. Quartalsdividende in Folge. Zudem kaufte das Unternehmen im dritten Quartal eigene Aktien für 29,1 Mio. US-Dollar zurück.3, 6

Fazit:

OR Royalties (WKN: A417BX) verbindet eine Cash-Marge von fast 97% mit einem Rekordumsatz nach neun Monaten und rund 1,0 Mrd. US-Dollar Liquidität. Den nächsten Wachstumsschub liefern "Canadian Malartic' auf dem Weg zu einer Million Unzen sowie "Windfall', "Upper Beaver' und "Hammond Reef'.3,4

Als Nächstes folgen der Zufluss von rund 65 Mio. US-Dollar im vierten Quartal, die Dividendenzahlung am 15. Januar 2027, die Investitionsentscheidung für "Windfall' bis Februar 2027 und die erste Förderung über den "Odyssey'-Schacht im Juni 2027.3,6,4 Es bleibt also spannend und "Newsgeladen".

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters/Kitco: Gold rises as bargain hunters step in after steep weekly drop, 23. November 2026.

2. World Gold Council: Gold's Role in an AI-Driven Economy: Direct and Indirect Effects, 23. November 2026. Autor: Joseph Cavatoni.

3. OR Royalties Inc.: OR Royalties Reports Strong Third Quarter 2026 Results, 11. November 2026.

4. OR Royalties Inc.: OR Royalties Provides Asset Update Following Agnico Eagle Capital Markets Day: Canadian Malartic Pathway to One Million Ounces of Annual Gold Production by 2033; Upper Beaver and Hammond Reef Advancing Toward First Production in 2030 and 2032, 19. November 2026.

5. OR Royalties Inc.: Canadian Malartic - Barnat Pit Update, 2. Juli 2026.

6. OR Royalties Inc.: OR Royalties Declares Fourth Quarter 2026 Dividend, 11. November 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: KI und Gold, vier indirekte Wirkungskanäle. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus der angegebenen Analyse erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: World Gold Council, Analyse vom 23. November 2026.

Abbildung 2: Logo der OR Royalties Inc. Rechteinhaberin ist das Unternehmen.

Abbildungen 3 und 4: Kennzahlen zum dritten Quartal 2026 sowie Produktion, Prognose und Ausblick in GEOs. Quelle und Rechteinhaberin: OR Royalties Inc., Quartalsbericht beziehungsweise Unternehmenspräsentation zum dritten Quartal 2026.

Abbildung 5: Weg zu rund einer Million Unzen Jahresproduktion auf Canadian Malartic. Quelle und Rechteinhaberin: Agnico Eagle Mines Limited, Unterlagen zum Capital Markets Day vom 18. November 2026.

Intro-Bild: Operating Margin; by magele-picture

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 25. November 2026. Geprüft wurden die Entwicklung des Goldpreises nach dem Ausverkauf bei Technologieaktien, die Analyse des World Gold Council zu den Effekten künstlicher Intelligenz auf Gold, die Zahlen von OR Royalties zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten 2026, Prognose, Kreditlinie, Liquidität, erwartete Zuflüsse, neue produzierende Assets, der Genehmigungsstand von Windfall, die Angaben zu Canadian Malartic, Barnat, Upper Beaver und Hammond Reef nach dem Capital Markets Day von Agnico Eagle sowie Dividende und Aktienrückkäufe. Die Meldungen der Emittentin wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet. Grundlage waren Unternehmensmeldungen und Unternehmensmaterialien, eine Analyse des World Gold Council sowie ein Agenturbericht. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, Produktionsprognosen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu OR Royalties Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit OR Royalties Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und der Emittentin besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung des Unternehmens begünstigen.

Interessen und Positionen

OR Royalties Inc.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien der Emittentin, eine Netto-Position von 0,5% oder mehr besteht nicht. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Die Emittentin ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Die Angaben zu Positionen gelten zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung am 27. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen und Unternehmensmaterialien der OR Royalties Inc. und der Agnico Eagle Mines Limited, einer Analyse des World Gold Council sowie einem Agenturbericht. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcen- oder Reservenschätzung vorgenommen und weder Produktionsplanungen der Betreiber noch Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Royalty-Modell, Betreiberplanungen und zukunftsgerichtete Aussagen

OR Royalties betreibt die Minen und Projekte, an denen sie Royalties oder Streams hält, nicht selbst und hat keinen Einfluss auf Produktionsmengen, Investitionsentscheidungen, Genehmigungen oder Zeitpläne der Betreiber. Der Weg zu rund einer Million Unzen Jahresproduktion auf Canadian Malartic ist eine Planung von Agnico Eagle; ein zweiter Schacht ist noch nicht genehmigt, und die Studien zu Odyssey-Schacht 2, Marban und Wasamac stehen aus. Upper Beaver steht unter dem Vorbehalt wichtiger Genehmigungen, für Windfall ist die Investitionsentscheidung noch nicht getroffen. Der gewichtete Royalty-Satz für Canadian Malartic beruht auf dem Minenplan von 2023 und kann sich mit dem Abbauplan ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Entwicklung von Goldpreis und Nachfrage, die GEO-Prognose für 2026 und den Ausblick bis 2030, erwartete Zahlungszuflüsse, die Dividendenzahlung, die Produktionsplanungen und Zeitpläne für Canadian Malartic, Windfall, Upper Beaver und Hammond Reef sowie die Folgen der Felsbewegung im Barnat-Tagebau. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Betriebs-, Geologie- und Sicherheitsrisiken bei den Betreibern, Verzögerungen bei Bau und Hochlauf, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung der Betreiber, Rohstoffpreise und Wechselkurse, Vertragspartnerabhängigkeit sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in den Ländern der Betreiber. Produktion, Zahlungszuflüsse oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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