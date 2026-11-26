VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Außenminister Kestutis Budrys hat angesichts vermehrter Angriffs- oder Sabotageversuchen dazu aufgerufen, den russischen Militärgeheimdienst GRU in der EU als Terrororganisation einzustufen. "Genau das ist das GRU: Der Dienst terrorisiert unsere Gesellschaften, Entscheidungsträger und andere Einzelpersonen", sagte der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes der "Welt".

"Unsere Geheimdienste haben klare Zuschreibungen. Wir wissen, wer hinter bestimmten Aktionen steckt", sagte Budrys. Litauische Gerichte hätten bereits entsprechende Urteile gefällt. Ähnliches sei nach Einschätzung des litauischen Außenministers auch in Deutschland denkbar, etwa im Zusammenhang mit dem Anschlagversuch von Leipzig. Dort war Anfang August am Flughafen eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden.

In Litauen stehen derzeit fünf Männer vor Gericht, denen terroristische Handlungen vorgeworfen werden. Sie sollen Kurier-Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen versandt haben. Die Aktionen sollen von Personen mit Verbindungen zum GRU organisiert worden sein. In anderen Fällen wurden von den litauischen Behörden mehrere Personen wegen versuchter Brandstiftung und Vandalismus angeklagt, die sie im Auftrag und zugunsten des russischen Militärgeheimdiensts durchgeführt haben sollen. Der GRU wurde zudem für eine Vielzahl an Operationen im Westen verantwortlich gemacht.

Keine hybride Kriegsführung mehr



"Wir müssen Russland zu verstehen geben, dass seine Aktionen gegen uns keine hybride Kriegsführung mehr sind, sondern vielmehr eine "unkonventionelle Kriegsführung", und dass so tatsächlich auch die Schwelle zu Nato-Artikel 5 überschritten werden kann", sagte Budrys. Artikel 5 besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein oder mehrere Nato-Bündnispartner als Angriff auf alle gilt.

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Die Regierung in Vilnius ist ein enger Partner und Unterstützer der Ukraine, die sich seit fast fünf Jahren gegen eine russische Invasion wehrt. Wiederholt hat sie auch vor einer zunehmenden Bedrohung durch Spionage und Sabotage gewarnt./awe/DP/zb