BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder wollen an diesem Donnerstag bei einem Sondergipfel in Brüssel über den jüngsten Kompromissvorschlag zum nächsten langfristigen EU-Haushalt beraten. Zudem soll insbesondere auf Drängen von Bundeskanzler Friedrich Merz hin über die Finanzierung notwendiger neuer Ukraine-Hilfen gesprochen werden. Merz droht die Haushaltsgespräche zu blockieren, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedsstaaten getragen werden.

In den Verhandlungen zum neuen mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt hatte EU-Ratspräsident António Costa am vergangenen Samstag ein neues, stark überarbeitetes Konzept für die Jahre von 2028 bis Ende 2034 präsentiert. Es sieht vor, rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bislang von der Europäischen Kommission vorgesehen.

EU-Digitalsteuer als neue Einnahmequelle auf dem Tisch

Nach dem Vorschlag von Costa würde der nächste langfristige EU-Haushalt damit insgesamt rund 1,781 Billionen Euro umfassen. In absoluten Zahlen ist das zwar deutlich mehr als im laufenden Finanzrahmen. Die nationalen Beiträge würden nach Costas Rechnung gemessen an der Wirtschaftsleistung jedoch kaum steigen. Dazu sollen auch neue Einnahmequellen wie eine EU-Digitalsteuer beitragen.

Deutschland fordert deutlich stärkere Kürzungen



Die EU-Länder wollen bis Jahresende einen Kompromiss für den nächsten langfristigen Etat finden - eine Einigung wird aber frühestens beim regulären Dezember-Gipfel der EU-Spitzen erwartet. Deutschland und den anderen gleichgesinnten Nettozahlern wie den Niederlanden, Schweden und Finnland ist das Volumen auch nach den Kürzungen von Costa noch zu groß. Sie gehören zu den Staaten, die unter dem Strich mehr in den EU-Haushalt einzahlen, als sie zurückerhalten und zuvor eine Kürzung des Haushaltsentwurfs um mehrere Hundert Milliarden Euro gefordert hatten.

Ihnen gegenüber steht gleichzeitig eine große Gruppe von Ländern, die hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik kommt zudem auch von Frankreich, das als zweitgrößte Wirtschaftsnation der EU auch Nettozahler ist, aber insbesondere die bestehenden Einkommensbeihilfen für Bauern in unveränderter Höhe beibehalten will.

Diskussion um Lagarde-Nachfolge



Auch die Verteilung der vorgeschlagenen Kürzungen entspricht nicht den Vorstellungen der Bundesregierung unter CDU-Chef Merz. Besonders stark reduziert würden gegenüber dem Kommissionsvorschlag jene Töpfe, aus denen künftig eigentlich mehr Geld für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik fließen sollte.

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel dürfte zudem auch über die Nachbesetzung der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) gesprochen werden. Für die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde zeichnet sich eine Entscheidung zwischen dem Niederländer Klaas Knot und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier soll nach dem Willen von Finanzminister Lars Klingbeil neuer Chefvolkswirt werden./aha/DP/mis