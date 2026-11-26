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DeepL bringt mit Aure v2 sein bislang schnellstes KI-Modell für Sprachübersetzung auf den Markt



26.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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Neues Modell reduziert Übersetzungsverzögerung in DeepL Voice um 50 % und verbessert gleichzeitig Genauigkeit und Ausdruckskraft - und erzielt in internen Benchmarks eine höhere Übersetzungsqualität als sechs konkurrierende Systeme

Weiterentwicklung baut auf dem starken weltweiten Wachstum von DeepL Voice auf: Die Gesamtnutzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verachtfacht, die Zahl der übersetzten Meeting-Minuten versiebenfacht. TOKIO und KÖLN, Deutschland, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat heute auf seinem ersten Unmute Summit in Tokio Aure v2 vorgestellt - ein Voice-KI-Übersetzungsmodell, das neue Maßstäbe für die Sprachübersetzung in Echtzeit setzt. Aure v2 ist ab sofort für Kunden verfügbar und halbiert die Übersetzungsverzögerung im Vergleich zum Vorgängermodell. Gleichzeitig verbessert es die Übersetzungsgenauigkeit und Ausdruckskraft weiter und ermöglicht so schnellere und natürlichere mehrsprachige Gespräche in Echtzeit. Die Markteinführung baut auf Aure auf, dem kürzlich vorgestellten Voice-KI-Modell von DeepL, das Übersetzungen natürlicher macht, indem es sich während eines Gesprächs kontinuierlich an die Stimme, den Tonfall und die Intonation einer sprechenden Person anpasst. Mit Aure v2 geht DeepL nun den nächsten Schritt: Eine neue End-to-End-Modellarchitektur und Reinforcement Learning reduzieren die Übersetzungsverzögerung erheblich und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Ausdruckskraft. Diese Fortschritte bringen DeepL dem Ziel einer Zukunft näher, in der Menschen natürlich über Sprachgrenzen hinweg kommunizieren können - ohne Verzögerungen oder Missverständnisse. "Mit Aure v2 haben wir die Verzögerung von Übersetzungen deutlich reduziert und gleichzeitig die Genauigkeit und Qualität von DeepL Voice weiter verbessert", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. "Das ist ein wichtiger technologischer Durchbruch. Noch entscheidender ist aber, was dadurch für unsere Kunden möglich wird: In internationalen Meetings können Teilnehmende unmittelbar auf Ideen reagieren, sobald diese eingebracht werden. Im Kundenservice können Mitarbeitende Anliegen schneller klären, ohne dabei wichtige Nuancen eines Gesprächs zu verlieren. Genau darauf kommt es an: Wenn Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Verständnis zusammenkommen, macht das einen entscheidenden Unterschied." Schnellere Gespräche bei marktführender Übersetzungsqualität Selbst die genaueste und ausdrucksstärkste Übersetzung kann ein Gespräch aus dem natürlichen Fluss bringen, wenn sie zu spät ankommt. Sprachübersetzung in Echtzeit erfordert ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit: Modelle benötigen ausreichend Kontext, um die Bedeutung einer Aussage korrekt wiederzugeben; warten sie jedoch zu lange, kann das den natürlichen Gesprächsfluss unterbrechen. Aure v2 verbessert dieses Gleichgewicht entscheidend. Bei internen Benchmarks* erzielte das Modell folgende Ergebnisse: 50 % geringere mediane Übersetzungsverzögerung im Vergleich zu Aure, dem Vorgängermodell

Höhere Übersetzungsqualität als sechs getestete Konkurrenzsysteme - bei jedem getesteten Sprachpaar

32 % weniger Übersetzungsfehler bei Englisch-Japanisch (beide Richtungen) als Google Gemini 3.5 Live Translate - einem der anspruchsvollsten Sprachpaare für die Echtzeit-Sprachübersetzung Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Genauigkeit ist besonders in geschäftskritischen Umgebungen wichtig, etwa in Kundenservice-Centern oder Verhandlungen, wo Verzögerungen Gespräche unterbrechen und Missverständnisse konkrete geschäftliche Folgen haben. Ein neuer Ansatz für die Echtzeit-Sprachübersetzung Hinter der führenden Performance von Aure v2 steht eine neue End-to-End-Modellarchitektur, die direkt von Sprache zu Sprache übersetzt. Separate Schritte für Transkription, Übersetzung und Sprachgenerierung sind damit nicht mehr erforderlich. Bisher basierte die Echtzeit-Sprachübersetzung auf drei separaten Schritten: Umwandlung des Gesprochenen in Text, Übersetzung des Textes in eine andere Sprache und schließlich Sprachausgabe auf Grundlage der Übersetzung. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und verursacht dadurch zusätzliche Verarbeitungszeit und Verzögerungen, die den Gesprächsfluss beeinträchtigen können. Aure v2 führt diese Schritte in einem einzigen Verarbeitungsschritt zusammen und übersetzt direkt von Sprache zu Sprache, wodurch Verzögerungen erheblich reduziert werden. Der technologische Durchbruch geht jedoch über eine schnellere Architektur hinaus. Eine der größten Herausforderungen bei der Sprachübersetzung in Echtzeit besteht darin, den richtigen Zeitpunkt für den Beginn der Übersetzung zu bestimmen. Beginnt das Modell zu früh, fehlen möglicherweise wichtige Kontextinformationen, was zu einer ungenauen Übersetzung führen kann. Wartet das Modell zu lange, ist die Übersetzung möglicherweise zwar korrekt, das Gespräch verliert jedoch an Dynamik. Besonders anspruchsvoll ist das bei Sprachen wie Deutsch und Japanisch, in denen wesentliche Informationen häufig erst am Satzende folgen. Ein Modell darauf zu trainieren, diese Entscheidungen zu treffen, ist eine Herausforderung, da hochwertige Datensätze mit Aufzeichnungen von Sprachübersetzungen in Echtzeit, die das richtige Timing und die passende Ausdrucksweise abbilden, nur begrenzt verfügbar sind. Statt sich auf große Mengen solcher Daten zu stützen, setzte DeepL daher auf Reinforcement Learning, um dem Modell beizubringen, schnell und zugleich präzise zu übersetzen. Während des Trainings wurde Aure v2 sowohl für die Genauigkeit seiner Übersetzungen belohnt als auch dafür, möglichst früh mit der Übersetzung zu beginnen. Mit der Zeit lernte das Modell so zu erkennen, wann genügend Kontext vorhanden ist, um mit der Übersetzung zu starten. "Bei der Echtzeit-Übersetzung geht es nicht einfach nur darum, Sprache schneller zu verarbeiten - entscheidend ist auch, zu erkennen, wann genügend Informationen für eine präzise Übersetzung vorliegen", sagt Sebastian Enderlein, Chief Technology Officer von DeepL. "Mit Aure v2 haben wir eine grundlegend neue KI-Architektur mit Reinforcement Learning kombiniert, um beide Herausforderungen gleichzeitig anzugehen. Dabei bauen wir auf DeepLs langjähriger Expertise auf, Bedeutung und sprachliche Nuancen über Sprachgrenzen hinweg präzise zu übertragen. So machen wir die Simultanübersetzung schneller und genauer und bringen sie noch näher an das Tempo natürlicher Gespräche." Für den Unternehmenseinsatz entwickelt: weltweite Nutzung nimmt weiter zu Aure v2 kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem DeepL Voice weltweit stark wächst. Im dritten Quartal 2026 hat sich die Gesamtnutzung im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verachtfacht, gemessen an der Gesamtzahl der genutzten Sprachminuten. Die Zahl der übersetzten Meeting-Minuten hat sich im selben Zeitraum etwa versiebenfacht. Besonders stark ist das Wachstum in Asien; auch in den USA und Deutschland verzeichnet DeepL Voice deutliche Zuwächse. Im dritten Quartal 2026 hat sich die Nutzung von DeepL Voice in Meetings im Jahresvergleich in Japan mehr als versiebenfacht und in Südkorea verfünffacht (gemessen an den Minuten, in denen DeepL Voice in Meetings genutzt wurde). In den USA und Deutschland hat sich die Nutzung jeweils mehr als versechsfacht. Bis Oktober 2026 hatte sich die Zahl der aktiven DeepL-Voice-Abonnements mit Meeting-Nutzung im Jahresvergleich in Japan und Südkorea zusammen etwa verzwölffacht, in den USA verachtfacht und in Deutschland verneunfacht. Mit der zunehmenden Verbreitung ist DeepL Voice darauf ausgelegt, die Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Audioaufnahmen, Transkriptionen und Übersetzungen von Unternehmenskunden werden nicht zum Training der KI-Modelle von DeepL verwendet. Meeting-Daten werden nach Beendigung eines Anrufs gelöscht, vorbehaltlich kundenseitig konfigurierbarer Aufbewahrungseinstellungen. DeepL verfügt unter anderem über die Zertifizierungen ISO 27001 und SOC 2 Type II und erfüllt die Anforderungen der DSGVO. Verfügbarkeit Aure v2 unterstützt zum Start sechs Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch. Weitere Sprachen folgen in Kürze. Das Modell ist ab sofort in DeepL Voice for Online Meetings, DeepL Voice für persönliche Gespräche und der DeepL API for Voice verfügbar und ist für unterstützte Sprachen automatisch und ohne zusätzliche Konfiguration aktiviert. Weitere Informationen zu Aure v2 und die Möglichkeit, das Modell selbst auszuprobieren, finden Sie unter https://dee.pl/fsm19 . *Ergebnisse einer internen DeepL-Studie vom November 2026 auf Basis einminütiger Sprachaufnahmen in zehn Sprachpaaren mit von Menschen validierten Transkripten. Alle Modelle wurden über eine öffentliche API und ohne zusätzlichen App-Overhead getestet. Die Ergebnisse können in realen Gesprächen abweichen. Alle Produkt- und Unternehmensnamen von Drittanbietern sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihre Verwendung dient ausschließlich der Identifikation und impliziert weder eine Verbindung noch eine Empfehlung. Über DeepL DeepL ist ein globales KI-Unternehmen, das die Sprachinfrastruktur entwickelt, die globale Unternehmen vorantreibt. Mehr als 200.000 Teams sowie Millionen von Einzelnutzern vertrauen auf die KI-Sprachtechnologie von DeepL, um weltweit zu kommunizieren, über Sprachen hinweg zusammenzuarbeiten und in Echtzeit zu agieren. Durch die Kombination fortschrittlicher KI-Modelle mit Sicherheits- und Datenschutzstandards der Enterprise-Klasse ermöglicht DeepL es Organisationen, nahtlos über Märkte und Kulturen hinweg zu arbeiten. DeepL wurde 2017 von CEO Jarek Kutylowski gegründet und beschäftigt heute über 900 Mitarbeitende. Das Unternehmen wird von renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.deepl.com . View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deepl-bringt-mit-aure-v2-sein-bislang-schnellstes-ki-modell-fur-sprachubersetzung-auf-den-markt-302950712.html



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