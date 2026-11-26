New machine-readable industry intelligence platform bridges domain research and automated protocol architecture across global finance, infrastructure, technology, and consumer markets.
Hong Kong, Hong Kong--(Newsfile Corp. - November 26, 2026) - Global Infinity Labs, an AI innovation initiative operated by Global Infinity Tech Co., LTD., today announced the launch of its Model Context Protocol (MCP) data services and structured industry intelligence platform, enabling next-generation AI agents and enterprise intelligence systems to directly ingest auditable, high-density market analytics.
As autonomous AI reasoning moves from experimental workflows into mission-critical strategic consulting and market analysis, enterprise systems frequently struggle with fragmented, unstructured, and unverified web data. Global Infinity Labs addresses this bottleneck by combining rigorous primary sourcing methodology with standardised MCP architecture, converting complex regional and global market data into machine-readable knowledge bases ready for immediate agentic retrieval.
"Autonomous AI systems are only as reliable as the underlying data scaffolding they reason upon," said Alex Wong, CTO of Global Infinity Labs. "By structuring verified domain intelligence natively for the Model Context Protocol, we eliminate noisy intermediate parsing and give institutions, enterprises, and independent analytical teams direct access to long-term, auditable industry metrics."
Key capabilities of the Global Infinity Labs MCP data ecosystem include:
Native MCP Integration: Seamless, low-latency delivery of structured datasets designed specifically for direct consumption by AI agents and LLM-powered analytical workflows.
Cross-Sector Coverage: High-density intelligence spanning global finance, digital and physical infrastructure, emerging technology, and consumer sectors.
Editor-Verified Provenance: Every dataset and analytical report is grounded in verifiable primary sources and undergoes strict editorial review prior to publication to ensure institutional-grade accuracy.
The Global Infinity Labs platform and initial suite of structured industry reports are now accessible to enterprise partners, AI developers, and research teams worldwide.
About Global Infinity Labs
Global Infinity Labs (https://www.globalinfinitylabs.com) is an AI innovation initiative operated by Global Infinity Tech Co., LTD. We specialise in Model Context Protocol (MCP) data services, delivering structured, high-density industry analytics for next-generation AI agents and enterprise intelligence systems.
By bridging deep domain expertise with automated MCP infrastructure, we transform fragmented global market information across finance, infrastructure, technology and consumer sectors into standardised, machine-readable knowledge bases. Our mission is to provide the critical data scaffolding that powers autonomous AI reasoning, strategic consulting and data-driven market analysis.
We combine rigorous primary sourcing methodology with cutting-edge protocol architecture. Every report is grounded in verifiable sources and reviewed by editors before publication, so that institutions, enterprises and independent analytical teams can rely on long-term, auditable industry metrics.
Media Contact
Media team, Global Infinity Labs
editors@globalinfinitylabs.com
Telegram: @globalinfinitylabs
Website: https://www.globalinfinitylabs.com
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