DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die EU-Länder versuchen, einen Trostpreis für Klaas Knot, den niederländischen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), auszuhandeln. Damit wollen sie eine Kampfabstimmung auf einem EU-Gipfel in dieser Woche vermeiden, auf dem die Staats- und Regierungschefs voraussichtlich seinen spanischen Rivalen unterstützen werden. Pablo Hernandez de Cos gilt als so gut wie sicher als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der EZB, wenn diese im Februar zurücktritt. Zuvor hatten sich Frankreich und Deutschland auf ein Nominierungspaket geeinigt, das auch zwei weitere Schlüsselpositionen im Direktorium der Zentralbank umfasst. Trotz der deutsch-französischen Einigung hat sich Knot, der ehemalige Präsident der niederländischen Zentralbank, im Vorfeld eines heutigen Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs nicht aus dem Rennen zurückgezogen. Wie die Financial Times berichtet, laufen zwischen den Hauptstädten der Eurozone Verhandlungen darüber, Knot für führende Positionen bei anderen Institutionen vorzuschlagen. (Financial Times)

RENTE - Die Union macht der SPD im Rentenstreit ein Angebot. In einem zweiseitigen Papier, das dem Spiegel vorliegt, bieten CDU und CSU an, den "Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg zu bringen". Dafür schlägt die Union eine sogenannte "Respekt-Rente" vor. Dabei geht es um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die sogenannte "Rente mit 63". Im Vorschlag der Union soll die Abschlagsfreiheit "auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten" bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Unionspapier. "Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge." (Spiegel)

AUTOZULIEFERER - Die mittelständischen Autozulieferer in Deutschland fahren ihre Investitionen im Inland weiter zurück. Das ergibt eine Umfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA), die den Funke Medien vorab vorliegt. Zwei von drei Unternehmen (66 Prozent) verschieben, verlagern oder streichen demnach geplante Vorhaben hierzulande. Mehr als jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) baut Stellen ab. "Es geht um mehr als die deutsche Autoindustrie: Es geht um den gesamten Industriestandort und damit auch um die Stabilität unserer Gesellschaft. Es geht um das Land, in dem wir leben", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller zu Funke Medien. Der Produktionsstandort Deutschland sei "immer weniger wettbewerbsfähig". (Funke Mediengruppe)

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November 26, 2026 00:44 ET (05:44 GMT)

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