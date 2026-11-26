DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen schwenken im Sog der Wall Street auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag in der Breite nach oben. Marktteilnehmer sprechen von einer Stabilisierung nach den jüngsten herben Verlusten. Dazu trägt bei, dass sich die Kurse an der Wall Street am Vortag nach erneut schweren Verlusten im frühen Handel kontinuierlich erholten und am Ende des Tages nur mit kleinen Verlusten schlossen.

An der technologielastigen Börse in Seoul geht es für den Kospi um 1,4 Prozent nach oben, im taiwanischen Taipeh beläuft sich das Plus auf 3,0 Prozent. In Tokio legt der breite Topix um 0,8 Prozent zu, in Hongkong kommt der HSI um 2,1 Prozent voran, während der Shanghai-Composite nur ganz leicht im Plus liegt. In Sydney steigt das Börsenbarometer um 0,8 Prozent.

Marktteilnehmer sprechen übergeordnet von wieder besserer Stimmung für Technologiewerte, während zugleich Pläne der USA für neue Zölle gelassener gesehen würden. Dessen ungeachtet gebe es aber weiter Bedenken über die Unternehmensführung bei Nvidia nach der Rückholaktion von Jensen Huang zum CEO, wobei offenbar auch die Politik die Hände mit im Spiel hatte. Die Ratingagentur S&P Global hat nun das AA-Rating des Unternehmens auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung genommen. Als Gründe werden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Managementaufsicht genannt.

Zu den US-Zollplänen heißt es, diese sollten nicht zusätzlich zu den im Juli eingeführten Abgaben erhoben werden, sondern diese weitgehend ersetzen. Das laufe rechnerisch je nach Region auf Erhöhungen um 2,5 bis 5,0 Prozentpunkte hinaus. Wegen des noch ausstehenden Anhörungsverfahrens dürften die Zölle auch frühestens erst im Februar oder März in Kraft treten. "Der jüngste Zollschritt ist daher eher als ein Umbau und eine rechtliche Härtung des Trump-Zollregimes zu betrachten denn als ein neuer 'Liberation-Day'-Schock", kommentiert MUFG-Analyst Lloyd Chan.

Dass die koreanische Notenbank die Zinsen nach einer dreimonatigen Pause um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erhöht hat, belastet nicht. Dies war fast einhellig erwartet worden. Außerdem erhöhte sie zugleich ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 und für 2026 auf 3,9 Prozent.

Bei den Einzelwerten zeigen sich Halbleiteraktien besonders kräftig erholt. In Tokio springen Kioxia um 14,5 Prozent nach oben, Murata erholen sich um 5,5 und Advantest um 6,9 Prozent. In Taipeh steigen Largan Precision um 9,9 Prozent, in Seoul verbessern sich SK Hynix um 3,8 und Samsung Electronics um 1,9 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.763,80 +0,8 +0,6 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.952,15 +0,8 +11,0 07:30 Kospi (Seoul) 4.761,75 +1,4 +13,0 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.423,54 +2,1 -12,5 09:00 Shanghai-Composite 3.481,43 +0,1 -12,3 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.979,53 +1,0 +7,2 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.233,14 +0,7 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.581,17 +1,2 -5,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33 % YTD EUR/USD 1,0960 -0,1 1,0971 1,0938 -6,7 EUR/JPY 174,46 -0,1 174,66 174,00 -5,2 EUR/GBP 0,8364 -0,1 0,8368 0,8362 -4,0 USD/JPY 159,17 NULL 159,17 159,07 +1,6 USD/KRW 1.342,68 -0,1 1.343,77 1.342,20 -6,8 USD/CNY 6,6632 -0,2 6,6752 6,6725 -4,7 USD/CNH 6,6639 -0,1 6,6678 6,6734 -4,5 USD/HKD 7,8387 -0,0 7,8397 7,8386 +0,7 AUD/USD 0,6638 +0,2 0,6625 0,6569 -0,5 NZD/USD 0,5481 -0,1 0,5486 0,5457 -4,8 BTC/USD 60.951,38 +1,3 60.194,30 58.946,17 -30,5 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,26 +0,7 0,58 83,68 Brent/ICE 95,28 +0,7 0,67 94,61 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.599,03 +0,5 18,03 3.581,00 Silber 42,07 +2,1 0,85 41,22 Platin 1.308,60 +2,2 27,63 1.280,97 (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.